Beyaz ekmek yiyemeyenler koşun! Fırında ya da tavada pişirebileceğiniz pratik mısır ekmeği tarifleri

Mısır ekmeği özellikle Karadeniz'de tüketilse de hepimiz onu çok seviyoruz! Klasik mısır ekmeğinin hazırlanması epey uğraştırıcı ama evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik mısır ekmeği tarifleri de mümkün!

MISIR UNLU TAVA EKMEĞİ

MALZEMELER

Yarım çay bardağı mısır unu

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

Tuz

HAZIRLANIŞI

Bu tarifin püf noktası, ekmek pişerken tavanın kapağının mutlaka kapalı olması.

Mısır unu hariç, tüm malzemeleri genişçe bir kapta karıştırın. En son mısır ununu azar azar ilave edin.

12 cm civarındaki tavanızı yağlayıp ısıtın.

Isınan tavaya tüm harcı döküp tavanın kapağını kapatın.

Kapağı hiç açmadan ekmeğin pişmesini bekleyin. Ekmek tavada bir miktar şişmeli.

Ekmeğin alt kısmı piştikten sonra bir spatula yardımı ile ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.

Diğer yüzü de pişen ekmeğiniz servise hazır.

MISIR UNLU SEBZELİ EKMEK

MALZEMELER

3 su bardağı mısır unu

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz şeker

1 adet kabak

1 adet havuç

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

HAZIRLANIŞI

Kabak ve havucu rendeleyin.

Tavada zeytinyağını ısıtın.

Sebzeleri bir tutam tuz, karabiber ve pul biberle 3-4 dakika kavurun.

Genişçe bir kapta mısır ununu, kabartma tozunu, tereyağı, tuz ve toz şekerle iyice karıştırın.

Karışıma biraz kaynar su ekleyip kek harcı kıvamı alana kadar karıştırmaya devam edin.

Kavrulan iç harcı, karışıma ilave edin.

Karışımı, yağladığınız geniş bir fırın kabına (kabarma payını da hesaba katarak) dökün.

200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 35-40 dakika pişirin.

KOLAY MAYALI MISIR EKMEĞİ

MALZEMELER

1 su bardağı un

1 poşet hazır kuru maya

2 su bardağı mısır unu

100 gram margarin

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 çay bardağı süt

HAZIRLANIŞI