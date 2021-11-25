Beyaz ekmek yiyemeyenler koşun! Fırında ya da tavada pişirebileceğiniz pratik mısır ekmeği tarifleri

Mısır ekmeği özellikle Karadeniz'de tüketilse de hepimiz onu çok seviyoruz! Klasik mısır ekmeğinin hazırlanması epey uğraştırıcı ama evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik mısır ekmeği tarifleri de mümkün!
MALZEMELER
Yarım çay bardağı mısır unu
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Bu tarifin püf noktası, ekmek pişerken tavanın kapağının mutlaka kapalı olması.
Mısır unu hariç, tüm malzemeleri genişçe bir kapta karıştırın. En son mısır ununu azar azar ilave edin.
12 cm civarındaki tavanızı yağlayıp ısıtın.
Isınan tavaya tüm harcı döküp tavanın kapağını kapatın.
Kapağı hiç açmadan ekmeğin pişmesini bekleyin. Ekmek tavada bir miktar şişmeli.
Ekmeğin alt kısmı piştikten sonra bir spatula yardımı ile ters çevirin ve diğer yüzünü de pişirin.
MALZEMELER
3 su bardağı mısır unu
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı toz şeker
1 adet kabak
1 adet havuç
1 yemek kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Kabak ve havucu rendeleyin.
Tavada zeytinyağını ısıtın.
Sebzeleri bir tutam tuz, karabiber ve pul biberle 3-4 dakika kavurun.
Genişçe bir kapta mısır ununu, kabartma tozunu, tereyağı, tuz ve toz şekerle iyice karıştırın.
Karışıma biraz kaynar su ekleyip kek harcı kıvamı alana kadar karıştırmaya devam edin.
Kavrulan iç harcı, karışıma ilave edin.
Karışımı, yağladığınız geniş bir fırın kabına (kabarma payını da hesaba katarak) dökün.
MALZEMELER
1 su bardağı un
1 poşet hazır kuru maya
2 su bardağı mısır unu
100 gram margarin
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Unu eleyip mayayla karıştırın.
Mısır ununu, margarini, tuzu, toz şekeri ve sütü ekleyip güzelce yoğurun.
Hamuru 2 parçaya bölüp ekmek şekli verin.
Yağlanmış fırın tepsisine alın.
Üzerlerini kapatıp 40-50 dakika bekletin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum