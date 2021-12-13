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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

13.12.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 11. hafta yapılan tek maçla sona erdi

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip, müsabakayı 79-72 kazandı.

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