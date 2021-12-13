İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 11. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip, müsabakayı 79-72 kazandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz