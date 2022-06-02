Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi

25 yaşındaki Türk voleybolcu ve manken Ecem Çırpan'ın sosyal medyada yaklaşık 98 bin takipçisi bulunuyor. Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile 1.5 yıldır birlikte olan Ecem Çırpan, sosyal medya pozlarıyla nefes kesiyor.

KIRMIZI MAYOSUYLA SERE SERPE POZ VERDİ

Ecem Çırpan'ın, Selami Şahin ile Didem Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Erkek arkadaşıyla pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen Çırpan, kırmızı mayosuyla nefes kesti.

Çırpan, sere serpe uzanarak poz verdi.

Eğitimini Yeni Yüzyıl Üniversitesinde alan Çırpan Miss Turkey 2015 yarışmasında birinci oldu.

Çırpan'ın modellik deneyiminin yanında oyunculuk deneyimi de bulunuyor.



