MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi

02.06.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss World 2015 yarışmasında, Türkiye'yi temsil eden Ecem Çırpan birbirinden cesur pozlarıyla görenleri büyülüyor. Fit vücuduyla dikkat çeken Çırpan, sere serpe uzanarak poz verdi.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi

25 yaşındaki Türk voleybolcu ve manken Ecem Çırpan'ın sosyal medyada yaklaşık 98 bin takipçisi bulunuyor. Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin ile 1.5 yıldır birlikte olan Ecem Çırpan, sosyal medya pozlarıyla nefes kesiyor.

KIRMIZI MAYOSUYLA SERE SERPE POZ VERDİ

Ecem Çırpan'ın, Selami Şahin ile Didem Şahin'in oğlu Lider Şahin ile aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi

Erkek arkadaşıyla pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen Çırpan, kırmızı mayosuyla nefes kesti.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi

Çırpan, sere serpe uzanarak poz verdi.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi

Eğitimini Yeni Yüzyıl Üniversitesinde alan Çırpan Miss Turkey 2015 yarışmasında birinci oldu.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi

Çırpan'ın modellik deneyiminin yanında oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi

Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan kırmızı mayosuyla sere serpe uzanarak güneşlendi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle olay olduGömleğinin düğmelerini açtı! Derin göğüs dekoltesiyle olay oldu
Bebek'teki skandal görüntüleri paylaşıp...Bebek'teki skandal görüntüleri paylaşıp...
Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu! "Muhteşem Yüzyıl oyuncusu sandım"Ödül törenine cesur tarzıyla damga vurdu! "Muhteşem Yüzyıl oyuncusu sandım"
Anahtar Kelimeler:
Selami Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

İlginizi Çekebilir

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Canan Karatay, 'Pandemisi var, konuşulmuyor' diyerek uyardı!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Bir daha doktor yüzü görmeyeceksiniz

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Reddedilmeyi kaldıramamış! 1 yıl sonra öyle bir şey yaptı ki...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.