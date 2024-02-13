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  4. Miss Turkey 2019 güzellik yarışmacısı Aleyna Yavaş kamp sürecinde yaşadıklarını anlattı: "Yaşım küçüktü çok korktum..."

Miss Turkey 2019 güzellik yarışmacısı Aleyna Yavaş kamp sürecinde yaşadıklarını anlattı: "Yaşım küçüktü çok korktum..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
13.02.2024 18:28 | Son Güncelleme:
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2019 Miss Turkey yarışmacılarından biri olan Aleyna Yavaş, sosyal medya hesabında kamp sürecinde yaşadığı zorlukları ve ortamı anlattı. Yavaş, "Kahve ve ekmek yasak sadece su içebiliyorsun dedi.

Miss Turkey 2019 güzellik yarışmacısı Aleyna Yavaş kamp sürecinde yaşadıklarını anlattı: "Yaşım küçüktü çok korktum..."

Miss Turkey yarışmasının zorlu bir süreç olduğu biliniyor.

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2019 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmacılarından biri olan Aleyna Yavaş da sosyal medya hesabından kamp sürecinde yaşadıklarını anlattı.

Ortamın ne kadar gergin olduğundan bahseden Yavaş, yaşadıkları zorlukları ve kuralları aktardı.

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"SEÇME ŞANSIMIZ YOKTU"

Yavaş, Kuaförde yapılan işlem hakkında yorum yapılmayacak. Sürekli gülümse diyorlar. Ağlayacağım ağlayamıyorum. Yaşım küçük korktum. Kamp süresi boyunca giyeceğimiz kıyafetleri dağıttılar. Tayt, hırka, crop, şort... . Ne istiyorlarsa onu giyeceğiz seçme şansımız yoktu" dedi.

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Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Kahvaltıya indik çay yasak. Canan Karatay gibi hissettim. Kahve ve ekmek yasak sadece su içebiliyorsun. Künye fotoğraflarımızı çekilmeye gidiyoruz. Şu saç yapılacak şu makyaj yapılacak. Onlar belirliyor. Saçımız makyajımız yapılmaya başlandı. Saçlarımı zaten kısalttılar. Yoğun bir maşa yaptılar. Yaşımdan 3-4 yaş büyük gözüktüm. Göz makyajı bende rezalet durdu. Ciddi poz vermeyi seviyorum. Görevliler gülmemi istedi. Ben onların dediğini yapmak zorunda hissettim kendimi. Zorunlu bir gülüş yaptım."

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