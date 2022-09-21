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Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında, ne mezunu?

21.09.2022 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say, görkemli gecenin sonunda tacı geçtiğimiz senenin birincisi Dilara Korkmazdan aldı. Dün gerçekleşen canlı yayını kaçıranlar ve 19 numarada yarışan Türkiye güzeli hakkında bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında, ne mezunu?

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında, ne mezunu?

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say dün gerçekleşen büyük final sonrası, 21 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Zeynep Elif Özal, İrem Su Karahramantürk, Gizem Koşar, Aleyna Şirin, Ece Aydemir, Selin Erberk Gurdikyan, Hande Deniz Ulu, Esil Kaya ve Berfin Ant'ı geride bırakarak birinci olan genç kız merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında, ne mezunu?

MISS TURKEY BİRİNCİSİ NURSENA SAY KİMDİR?

Nursena Say 1998 yılında dünyaya geldi.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

NURSENA SAY KAÇ YAŞINDA?

1.80 boyundaki Say, 24 yaşındadır.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

NURSENA SAY NE MEZUNU?

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde aldı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

Yarışmada 19. numaraydı.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

Instagram'da 'nursenasay' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

16 bin takipçisi bulunuyor.

Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında ve nereli? Eğitim durumu nedir?

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Miss Turkey
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