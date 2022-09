Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say dün gerçekleşen büyük final sonrası, 21 Eylül 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Zeynep Elif Özal, İrem Su Karahramantürk, Gizem Koşar, Aleyna Şirin, Ece Aydemir, Selin Erberk Gurdikyan, Hande Deniz Ulu, Esil Kaya ve Berfin Ant'ı geride bırakarak birinci olan genç kız merak konusu oldu. Peki, Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say kimdir? Nursena Say kaç yaşında, ne mezunu?

MISS TURKEY BİRİNCİSİ NURSENA SAY KİMDİR?

Nursena Say 1998 yılında dünyaya geldi.

NURSENA SAY KAÇ YAŞINDA?

1.80 boyundaki Say, 24 yaşındadır.

NURSENA SAY NE MEZUNU?

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünde aldı.

Yarışmada 19. numaraydı.

Instagram'da 'nursenasay' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

16 bin takipçisi bulunuyor.