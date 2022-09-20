MISS TURKEY 2022 CANLI İZLE! Miss Turkey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Miss Turkey 2022 finalistleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. 20 güzel bir kez daha jüri karşısına çıkacak. Çok sayıda vatandaş canlı yayını takip etmek için '"Miss Turkey 2022 canlı izle" konu başlığını arama motorlarında sorguluyor. Peki, Miss Turkey ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MISS TURKEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Miss Turkey 2022 yarışması 20 Eylül 2022 Salı günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

MISS TURKEY HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Miss Turkey 2022 yarışma programı, 'Miss Turkey' resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

MISS TURKEY 2022 FİNALİSTLERİ KİMLERDİR?

İşte Miss Turkey 2022 finalistleri:

HANDE DENİZ ULUĞ KİMDİR?

1 numarada yarışacak olan Hande Deniz Uluğ, 1.85 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Uluğ, 21 yaşındadır. Genç isim, Üsküdar Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisidir.

GİZEM KOŞAR KİMDİR?

2 numarada yarışacak olan Gizem Koşar, 1.81 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Koşar, 18 yaşındadır. Genç isim, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisidir.

DERYA ÇETİNKAYA KİMDİR?

3 numarada yarışacak olan Derya Çetinkaya, 1.77 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Çetinkaya, 22 yaşındadır. Genç isim, Vrije Universiteit Brussel Hukuk Bölümü 1. sınıf öğrencisidir.

ESİL KAYA KİMDİR?

4 numarada yarışacak olan Esil Kaya, 1.77 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Çetinkaya, 19 yaşındadır. Genç isim, Beykent Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisidir.

ALEYNA ŞİRİN KİMDİR?

5 numarada yarışacak olan Aleyna Şirin, 1.76 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Şirin, 21 yaşındadır. Genç isim, Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisidir.

İREM SU KAHRAMANTÜRK KİMDİR?

6 numarada yarışacak olan İrem Su Kahramantürk, 1.79 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Kahramantürk, 20 yaşındadır. Genç isim, Samsun Özel Tekev Anadolu Lisesi mezunudur.

İLAYDA ÜSTÜN KİMDİR?

7 numarada yarışacak olan İlayda Üstün, 1.78 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Üstün, 23 yaşındadır. Genç isim, Kadir Has Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisidir.

SELİN ERBERK GURDIKYAN KİMDİR?

8 numarada yarışacak olan Selin Erberk Gurdıkyan, 1.78 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Üstün, 23 yaşındadır. Genç isim, Florida International University Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir.

İPEK ARSU KİMDİR?

9 numarada yarışacak olan İpek Arsu, 1.73 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Arsu, 20 yaşındadır. Genç isim, Akdeniz Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunudur.

SELVER MİRA ATAGÜL KİMDİR?

10 numarada yarışacak olan Selver Mira Atagül, 1.72 boyuna sahiptir. Miss Turkey adayı Üstün, 23 yaşındadır. Genç isim, Marmara Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisidir.

NİL DİZDAR KİMDİR?

Miss Turkey 2022 yarışmacısı Nil Dizdar 11 numarada yarışacak. 1.73 boyuna sahip Dizdar, 23 yaşındadır. Nil Dizdar Yaşar Üniversitesi müzik bölümü jazz vokal 4. sınıf öğrencisidir.

TUANA KURT KİMDİR?

Miss Turkey 2022 yarışmacısı Tuana Kurt 12 numarada yarışacak. 1.75 boyuna sahip Kurt, 24 yaşındadır. Tuana Kurt Bahçeşehir Üniversitesi özel hukuk yüksek lisans öğrencisidir.

NURTEN AYTEN KİMDİR?

Miss Turkey 2022 yarışmacısı Nurten Ayten 13 numarada yarışacak. 1.77 boyuna sahip Ayten, 21 yaşındadır. Nurten Ayten Uludağ Üniversitesi siyaset ve kamu yönetimi 4. sınıf öğrencisidir.

SUDE TANYILDIZ KİMDİR?

Miss Turkey 2022 yarışmacısı Sude Tanyıldız 14 numarada yarışacak. 1.76 boyuna sahip Kurt, 23 yaşındadır. Sude Tanyıldız Bilgi Üniversitesi gastronomi ve mutfak sanatları bölümü mezunudur.

ZEYNEP ELİF ÖZAL KİMDİR?

Miss Turkey 2022 yarışmacısı Zeynep Elif Özal 15 numarada yarışacak. 1.75 boyuna sahip Özal, 21 yaşındadır. Zeynep Elif Özal Bilgi Üniversitesi televizyon haberciliği ve programcılığı bölümü 2. sınıf öğrencisidir.

ŞİRİN ABAFAUR KİMDİR?

Şirin Abafuar 25 yaşında ve 1.78 boyundadır. Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'ndan mezun olan Abafaur güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Miss Turkey 2022'de 16 numarada yarışıyor.

ECE AYDEMİR KİMDİR?

Ece Aydemir 2001 yılında dünyaya geldi. 2017 yılından bu yana dizilerde oyunculuk yapmaktadır. TRT 1'de ekrana gelen Kalk Gidelim adlı dizide canlandırdığı Duru karakteri ile tanınmıştır.

BERFİN ANT KİMDİR?

Berfin Ant, Miss Turkey yarışmasında 17 numarada yarışmaktadır.

1.77 boyundaki genç kız, 22 yaşındadır.

Berfin Ant, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü 4. bölüm öğrencisidir.

NURSENA SAY KİMDİR?

Nursena Say, Miss Turkey 2022'de 19 numarada yarışıyor.

Favoriler arasında gösterilen Miss Turkey finalisti Nursena Say, 24 yaşındadır.

1.80 boyundaki Nursena Say, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirmiştir.

MERVE YILDIRIM KİMDİR?

Merve Yıldırım Miss Turkey 2022'de 20 numarada yarışmaktadır. 1.84 boyundaki güzel kız, 24 yaşındadır.

Merve Yıldırım Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümü 4. sınıf öğrencisidir.

