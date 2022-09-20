Miss Turkey 2022 nereden izlenir, hangi kanalda? Miss Turkey 2022 yarışmacıları kimler?

Geçtiğimiz yıl Miss Turkey 2021'i kazanan Dilara Korkmaz olmuştu. Miss Turkey 2022, 20 Eylül saat 20.30 itibarıyla başladı. Miss Turkey 2022 YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Programı, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler sunuyor. Peki Miss Turkey 2022 yarışmacıları kimler? İşte merak edilenler...
HANDE DENİZ ULUĞ
BOY: 1.85
YAŞ: 21
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
GİZEM KOŞAR
BOY: 1.81
YAŞ: 18
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
DERYA ÇETİNKAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 22
VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
ESİL KAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
ALEYNA ŞİRİN
BOY: 1.76
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ
İREM SU KAHRAMANTÜRK
BOY: 1.79
YAŞ: 20
SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU
İLAYDA ÜSTÜN
BOY: 1.78
YAŞ: 23
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
SELİN ERBERK GURDİKYAN
BOY: 1.78
YAŞ: 23
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ
İPEK ARSU
BOY: 1.73
YAŞ: 20
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU
SELVER MİRA ATAGÜL
BOY: 1.72
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
NİL DİZDAR
BOY: 1.73
YAŞ: 23
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ
TUANA KURT
BOY: 1.75
YAŞ: 24
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ
NURTEN AYTEN
BOY: 1.77
YAŞ: 21
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
SUDE TANYILDIZ
BOY: 1.76
YAŞ: 23
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU
ZEYNEP ELİF ÖZAL
BOY: 1.75
YAŞ: 21
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
ŞİRİN ABUFAUR
BOY: 1.78
YAŞ: 25
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU
ECE AYDEMİR
BOY: 1.76
YAŞ: 21
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ
BERFİN ANT
BOY: 1.77
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
NURSENA SAY
BOY: 1.80
YAŞ: 24
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU
MERVE YILDIRIM
BOY: 1.84
YAŞ: 24
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ
Okuyucu Yorumları 0 yorum