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Miss Turkey 2022 nereden izlenir, hangi kanalda? Miss Turkey 2022 yarışmacıları kimler?

20.09.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2022, 20 Eylül akşam saatleri itibarıyla başladı. Programda birbirinden güzel ve özgüvenli kadınlar yarışıyor. Bununla birlikte Miss Turkey 2022'nin hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Peki Miss Turkey 2022 nereden izlenir, hangi kanalda? Miss Turkey 2022 yarışmacıları kimler? İşte merak edilenler...

Miss Turkey 2022 nereden izlenir, hangi kanalda? Miss Turkey 2022 yarışmacıları kimler?

Geçtiğimiz yıl Miss Turkey 2021'i kazanan Dilara Korkmaz olmuştu. Miss Turkey 2022, 20 Eylül saat 20.30 itibarıyla başladı. Miss Turkey 2022 YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Programı, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler sunuyor. Peki Miss Turkey 2022 yarışmacıları kimler? İşte merak edilenler...

1 NUMARA

HANDE DENİZ ULUĞ
BOY: 1.85
YAŞ: 21
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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2 NUMARA

GİZEM KOŞAR
BOY: 1.81
YAŞ: 18
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

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3 NUMARA

DERYA ÇETİNKAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 22
VRİJE UNİVERSİTEİT BRUSSEL HUKUK 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

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4 NUMARA

ESİL KAYA
BOY: 1.77
YAŞ: 19
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

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5 NUMARA

ALEYNA ŞİRİN
BOY: 1.76
YAŞ: 21
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

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6 NUMARA

İREM SU KAHRAMANTÜRK
BOY: 1.79
YAŞ: 20
SAMSUN ÖZEL TEKEV ANADOLU LİSESİ MEZUNU

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7 NUMARA

İLAYDA ÜSTÜN
BOY: 1.78
YAŞ: 23
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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8 NUMARA

SELİN ERBERK GURDİKYAN
BOY: 1.78
YAŞ: 23
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY TIP FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİSİ

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9 NUMARA

İPEK ARSU
BOY: 1.73
YAŞ: 20
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI MEZUNU

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10 NUMARA

SELVER MİRA ATAGÜL
BOY: 1.72
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

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11 NUMARA

NİL DİZDAR
BOY: 1.73
YAŞ: 23
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ JAZZ VOKAL 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

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12 NUMARA

TUANA KURT
BOY: 1.75
YAŞ: 24
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

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13 NUMARA

NURTEN AYTEN
BOY: 1.77
YAŞ: 21
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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14 NUMARA

SUDE TANYILDIZ
BOY: 1.76
YAŞ: 23
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ MEZUNU

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15 NUMARA

ZEYNEP ELİF ÖZAL
BOY: 1.75
YAŞ: 21
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

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16 NUMARA

ŞİRİN ABUFAUR
BOY: 1.78
YAŞ: 25
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU MEZUNU

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17 NUMARA

ECE AYDEMİR
BOY: 1.76
YAŞ: 21
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

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18 NUMARA

BERFİN ANT
BOY: 1.77
YAŞ: 23
MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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19 NUMARA

NURSENA SAY
BOY: 1.80
YAŞ: 24
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MEZUNU

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20 NUMARA

MERVE YILDIRIM
BOY: 1.84
YAŞ: 24
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

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