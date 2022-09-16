Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Şahin, derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.
23 yaşındaki genç model Şevval Şahin sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Şahin, bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.
Şahin, derin göğüs dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu.
Şahin eğitimini Doğu Londra Üniversitesinde aldı.
Miss Turkey 2018 birincisi seçildi.
Son zamanlarda paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.
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