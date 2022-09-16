MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

16.09.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatının yanı sıra yaptığı işlerle de gündemdeki yerini koruyan Şevval Şahin, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Şevval Şahin, dekolteli pozuyla ortalığı kasıp kavurdu.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Şahin, derin göğüs dekolteli pozuyla olay oldu.

DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİYLE KASIP KAVURDU

23 yaşındaki genç model Şevval Şahin sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallayan Şahin, bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Şahin, derin göğüs dekoltesiyle ortalığı kasıp kavurdu.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Şahin eğitimini Doğu Londra Üniversitesinde aldı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Miss Turkey 2018 birincisi seçildi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Son zamanlarda paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin göğüs dekoltesiyle kasıp kavurdu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper mini şortuyla yaktı geçti!Süper mini şortuyla yaktı geçti!
Hadise'ye takılan takılar ortaya çıktı! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."Hadise'ye takılan takılar ortaya çıktı! "75 bin dolarlık bilezik, 10 tane beşi bir yerde ve..."
Havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu! "Hamdi neleri kaçırmış"Havuz kenarından mayolu pozuyla olay oldu! "Hamdi neleri kaçırmış"
Anahtar Kelimeler:
Model Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın

Sıcak severler üzülecek: 2023'e kadar vedalaşın

'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat

'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat

Ucuz konut projesinde il ve ilçe listesi değişti!

Ucuz konut projesinde il ve ilçe listesi değişti!

Sokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldı

Sokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldı

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Erdoğan'ın sosyal medyada gündem olan fotoğrafıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Erdoğan'ın sosyal medyada gündem olan fotoğrafıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Yaz tatilini bir türlü bitiremedi! Şezlonga sere serpe uzandı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.