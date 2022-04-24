MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi

24.04.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşmaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen isim Şevval Şahin, cesur pozlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yatak odasından poz veren Şevval Şahin bu defa sütyensiz paylaşım yaptı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Eklere 'eclair' demesiyle sosyal medyada tiye alınan Şevval Şahin bu kez sütyensiz paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN SÜTYENSİZ PAYLAŞIM

22 yaşındaki Şevval Şahin adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi

Instagram'da 405 bin takipçisi bulunan Şahin, sütyensiz pozuyla kamera karşısına geçti.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi

Genç isimin o pozuna çok sayıda beğeni geldi.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi

Şevval Şahin son zamanlarda eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral ile de gündeme geliyor. Aral, eski sevgilisi Şahin hakkında gündem yaratan iddialarda bulunuyor.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi

Söylenenlere göre Aral, Şahin'in ABD'de kullandığı cep telefonu hattını hack'ledi. Takvim'in haberine göre; Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'in tanıdıklarına son derece çirkin ve hatta cinsel içerikli mesajlar attı.

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni boşanmıştı! Genç oyuncuyla yakalandıYeni boşanmıştı! Genç oyuncuyla yakalandı
Survivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılarSurvivor'da gizli yemek krizi! Görülmemiş ceza aldılar
Olay hamilelik uyarısı! "Doğum kontrol..."Olay hamilelik uyarısı! "Doğum kontrol..."
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Maç sonunda olay! Murat Sancak: "Statta olsam kırmıştım!"

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Göztepe küme düştü, tarihi anlar yaşandı! Böylesini görmediniz...

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

Muğla'da dudak uçuklatan vurgun! 'Süperstar' gözaltına alındı

İki mahalle arasında bitmeyen kavga! Çevik kuvvet devreye girdi

İki mahalle arasında bitmeyen kavga! Çevik kuvvet devreye girdi

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Partili isim duyurdu: En kısa zamanda...

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Partili isim duyurdu: En kısa zamanda...

İlginizi Çekebilir

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Üçüz kardeşlerle aynı anda nişanlandı! “Katı yatak odası...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.