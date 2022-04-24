Miss Turkey güzeli Şevval Şahin sütyensiz poz verdi

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin son zamanların popüler isimlerinden biri oldu. Eklere 'eclair' demesiyle sosyal medyada tiye alınan Şevval Şahin bu kez sütyensiz paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN SÜTYENSİZ PAYLAŞIM

22 yaşındaki Şevval Şahin adeta Instagram fenomenlerinden biri haline geldi.

Instagram'da 405 bin takipçisi bulunan Şahin, sütyensiz pozuyla kamera karşısına geçti.

Genç isimin o pozuna çok sayıda beğeni geldi.

Şevval Şahin son zamanlarda eski erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral ile de gündeme geliyor. Aral, eski sevgilisi Şahin hakkında gündem yaratan iddialarda bulunuyor.

Söylenenlere göre Aral, Şahin'in ABD'de kullandığı cep telefonu hattını hack'ledi. Takvim'in haberine göre; Yiğit Marcus Aral, Şevval Şahin'in tanıdıklarına son derece çirkin ve hatta cinsel içerikli mesajlar attı.





