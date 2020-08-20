Miss Türkiye güzeli Sinem Sülün'ün Survivor 2021 kadrosunda olduğu iddia edildi

2013 yılında tekstilci Mustafa Yüksel ile dünya evine giren Miss Turkey 2007 birincisi Sinem Sülün’ün evliliği olaylı bir şekilde bitmişti. Sancılı geçen boşanma davasının içerisine Mustafa Yüksel’in anne ve babası da dahil olmuştu. Gelini ve oğlunun yatak odasına böcek yerleştirerek dinleme yaptıkları iddia edilen Yüksel ailesi oldukça zor günler geçirmişti. Eski gelinleri Sinem Sülün’ün şikayeti üzerine açılan davada anne Birsen Yüksel ve baba Sami Yüksel suçlu bulunmuştu. Birsen-Sami Yüksel çiftine 2 yıl 6’şar ay hapis cezası verilmişti.

Özel hayatındaki gelgitli günleri geride bırakan Sinem Sülün ise Haziran ayında atılan normalleşme adımlarını fırsat bilerek Çeşme’nin yolunu tuttu. Çeşme tatilini sürdüren manken hakkında çıkan haberlere cevap vermeyi ihmal etmedi.

‘ANILMAK İSTEDİĞİM UNVANIM MISS TURKEY 2007’

Instagram’da faaliyet gösteren bir magazin sayfasının “Miss Model Of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün eski kayınvalidesi ve kayınpederine yatak odasına dinleme cihazı yerleştirdikleri için dava açınca geçen yıl gündeme gelmişti. Karantina günleri bittikten sonra haziran başında Çeşme’ye giden Sinem Sülün tatilini uzattı” haberini sosyal medya hesabından yanıtladı.



Haberi kendi hikayesinde paylaşan Sülün “İki güzellik tacım var. Anılmak istediğim unvanım Miss Turkey 2007 ama olsun. Bu arada dava hapis kararıyla sonuçlanmış olup yakalanıp cezalarını çekmişlerdir. Teşekkür ederim” notunu ekledi.