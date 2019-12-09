Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) belli oldu: Zozibini Tunzi...

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ve dereceye giremeyen Miss Turkey Universe 2019 Bilgi Nur Aydoğmuş, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Hayatımın en güzel yolculuğu bugün sona erdi. Benimle olan, bu yolculukta beni destekleyen, güzel enerjiler gönderen herkese çok teşekkür ederim" dedi ve yeni kainat güzeli Zozibini Tunzi'yu tebrik etti.

90 ülkeden güzellerin katıldığı yarışmada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi. Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde bu yıl 68'incisi düzenlenen Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) yarışmasının kazananları belli oldu.

Son 5 finalist ise Miss ABD Cheslie Kryst, Miss Meksika Sofía Aragón, Miss Kuzey Afrika Zozibini Tunzi, Miss Peru Kelin Rivera ve Miss Porto Riko Madison Anderson oldu.

Yarışmada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi. Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.

2019 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Zozibini Tunzi, bugüne dek tacı alan üçüncü Güney Afrikalı oldu. 2011’de Miss Universe tacını takan Leila Lopes’den bu yana kraliçe seçilen ilk siyah kadın oldu.

Kainat Güzeli seçilen ilk Afro saçlı kadın unvanını elde eden Tunzi, yarışmada sarf ettiği "Kadınların saçlarıyla, ten renkleriyle aynen benim gibi göründüğü güzelliğin dikkate alınmadığı bir dünyada büyüdüm” sözleriyle dikkat çekti.



