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Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) belli oldu: Zozibini Tunzi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 11:20 | Son Güncelleme

ABD'nin Atlanta şehrinde bu yıl 68'incisi düzenlenen Miss Universe 2019'un ödülleri sahiplerini dün buldu! Yarışmada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi. Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı!

Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) belli oldu: Zozibini Tunzi...

ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta şehrinde bu yıl 68'incisi düzenlenen Miss Universe 2019 (Kainat Güzeli) yarışmasının kazananları belli oldu.

90 ülkeden güzellerin katıldığı yarışmada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi. Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.

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TÜRK GÜZEL DERECE ALAMADI!

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden ve dereceye giremeyen Miss Turkey Universe 2019 Bilgi Nur Aydoğmuş, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Hayatımın en güzel yolculuğu bugün sona erdi. Benimle olan, bu yolculukta beni destekleyen, güzel enerjiler gönderen herkese çok teşekkür ederim" dedi ve yeni kainat güzeli Zozibini Tunzi'yu tebrik etti.

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Atalanta'daki Tyler Perry Stüdyoları'nda gerçekleşen 68. Miss Universe yarışmasında; Miss Meksika Sofía Aragón, Miss Tayland Paweensuda Drouin, Miss Endonezya Frederika Cull, Miss Fransa Maëva Coucke, Miss İzlanda Birta Abiba, Miss Peru Kelin Rivera, Miss Kuzey Afrika Zozibini Tunzi, Miss Porta Riko Madison Anderson, Miss Kolombila Gabriela Tafur Nader and Miss ABD Cheslie Kryst son 10 isim arasına kaldı.

Son 5 finalist ise Miss ABD Cheslie Kryst, Miss Meksika Sofía Aragón, Miss Kuzey Afrika Zozibini Tunzi, Miss Peru Kelin Rivera ve Miss Porto Riko Madison Anderson oldu.

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Yarışmada Miss Meksika Sofía Aragón üçüncü, Miss Porto Riko Madison Anderson ikinci seçildi. Miss Universe tacını ise Miss Güney Afrika Zozibini Tunzi taktı.

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2019 Kainat Güzeli (Miss Universe) seçilen Zozibini Tunzi, bugüne dek tacı alan üçüncü Güney Afrikalı oldu. 2011’de Miss Universe tacını takan Leila Lopes’den bu yana kraliçe seçilen ilk siyah kadın oldu.

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Kainat Güzeli seçilen ilk Afro saçlı kadın unvanını elde eden Tunzi, yarışmada sarf ettiği "Kadınların saçlarıyla, ten renkleriyle aynen benim gibi göründüğü güzelliğin dikkate alınmadığı bir dünyada büyüdüm” sözleriyle dikkat çekti.


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Miss Universe 2019 kainat güzeli Zozibini Tunzi Bilgi Nur Aydoğmuş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
avrupa ve asyalı güzeller ilk beşe bile girememiş acaba kayırmamı var
Bu güzelleri kim seçiyor? Bizde.! anlamadım. O kadar güzel ve eğitim almış kızlar varken bunu seçmeleri kriteri nedir dereceye bile girmedi üzücü
yalnız geçen seneninki çok güzel.. kıza tacını takan kız...
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