MİT arşivinde Nazım Hikmet belgesi! Yıllar sonra 'gizliliği' kaldırıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), büyük şair Nâzım Hikmet Ran'a ait olduğu değerlendirilen çizim, şiir ve imzanın yer aldığı bir arşiv belgesi paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

Paylaşılan arşiv belgesinde, Nâzım Hikmet'in imzası ile 1950 tarih notu ve "Davet" şiirine ait dizeler yer alıyor.

MİT tarafından paylaşılan belge.

Nazım Hikmet'in ünlü Davet şiirinin dizeleri şöyle:

"Dörtnala gelip Uzak Asyadan Akdenize bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim...

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benziyen toprak bu cehennem, bu cennet bizim...

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu bu davet bizim...

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşcesine bu hasret bizim."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır