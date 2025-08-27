MİT raporu ortaya çıktı! Türkiye'nin 81 ilinde sığınak planı: 72 saat boyunca... Dış basında da yerini aldı

Türkiye'den Ortadoğu hareketliliği üzerine yeni önlemler için adım attı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısında ele alınan sığınak konusu üzerine harekete geçildi. 81 ilde uygulanacak olan çalışma için ilk kazma Ankara'da vuruldu.

MİT RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) hazırladığı raporda, ülkenin olası hava saldırıları ve nükleer tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 81 ilde modern sığınak inşası için TOKİ’ye görev verildi.

MİT RAPORUNDA NELER VAR

MİT bünyesindeki Milli İstihbarat Akademisi tarafından hazırlanan “12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler” başlıklı raporda şu uyarılar öne çıktı:

-Hava saldırılarına karşı uyarı ve alarm sistemleri kurulmalı.

-Büyükşehirlerde ulaşımı kolay kitlesel sığınaklar yapılmalı.

-Stratejik tesislerde alçak irtifa savunma sistemlerine ağırlık verilmeli.

-Türkiye, balistik ve hipersonik füze yatırımlarını artırmalı.

Raporda, İsrail’in gelişmiş hava savunmasına rağmen hipersonik füzeleri engellemede zorlandığına da dikkat çekildi.

TOKİ İLE YENİ DÖNEM

Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimat doğrultusunda, ilk etapta büyükşehirlerden başlanarak kitlesel sığınakların inşa edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden TOKİ devreye alındı. Sığınakların parklar, okullar, hastaneler gibi alanların altına yerleştirilmesi, en az birkaç bin kişiyi barındırabilecek ve 72 saat bağımsız yaşam imkânı sunacak şekilde tasarlanması planlanıyor.

DIŞ BASIN NASIL GÖRDÜ

Oda TV'nin haberine göre, Proje, uluslararası medyada da dikkat çekti. Middle East Eye, haberi “Turkey to build bomb shelters across the country” başlığıyla duyurdu ve kararın İsrail’in İran’la yaptığı savaşın ardından alındığını yazdı.