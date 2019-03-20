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Mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu

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TEKNOLOJİ  | 20.03.2019 08:43 | Son Güncelleme

Mobil tehditleri engellemeye yönelik yazılım geliştiren 14 üretici, IDC MarketScape araştırmasında analiz edildi. Araştırmada ESET, mobil güvenlik yazılımlarıyla mobil tehdit engelleme yönetimi konusunda Majör Oyuncu olarak nitelendirildi.

Mobil tehditleri engellemede Majör Oyuncu

Uluslararası pazar araştırmaları şirketi IDC bünyesinde geliştirilen IDC MarketScape, IT ve telekomünikasyon sektöründeki oyuncuların rekabetçi yapılarına ilişkin bakış açısı sunuyor. IDC MarketScape’in “Dünya Genelindeki Mobil Tehdit Yönetim Yazılımları 2018-2019 Üretici Değerlendirmesi” başlıklı analizinde bu kategoride hizmet sağlayan 14 öncü MTM (Mobile Threat Management) üreticisi incelendi. Global bilgi güvenliği kuruluşu ESET, bu analizde mobil tehdit yönetimi konusunda dünyada Majör Oyuncu olarak tanımlandı.

İlgili raporda, “Genişleyen ürün yelpazesi, güvenlik ürünlerini kullanan standart kullanıcılar için bir güç unsurudur. Birleşik PC/mobil güvenlik ve yönetim nitelikleri, özellikle işyerinde büyük çaplı BYOD Android cihazları yöneten şirketler için ayrı bir öneme sahiptir” ifadelerine yer verildi.

 Uzmanlığına güvenebilirler  

Raporu değerlendiren Analiz İlişkileri Müdürü Zuzana Legáthová, “ESET’in Majör Oyuncu olarak nitelendirilmesi, mobil güvenlik çözümlerinin sahip olduğu gücün önemli bir ifadesidir. Bu, aynı zamanda mobil tehdit yönetimi yazılımlarının giderek daha önemli hale geldiği bir ortamda yeteneklerimizin kanıtlandığını ifade etmektedir. Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, tüm cihazlarını korumak için şirketin uzmanlığına güvenebilirler. IDC MarketScape araştırması da bunun önemli bir göstergesidir” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ESET Güvenlik internet

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