Mobil veri trafiği 5G ile daha çok büyüyecek

Nokia’nın cep telefonu sektöründe lider olduğu eski dönmelerde mobil veri trafiği, toplam trafiğin sadece %5’ini oluşturuyordu. Samsung ve Apple gibi şirketlerin akıllı telefon devrimini başlatmasıyla birlikte; mobil veri alanında adeta büyük bir patlama yaşandı. Yine aynı doğrultuda, cihazların teknolojilerinde de belirgin bir gelişme yaşandı.

Microsoft gibi şirketlerin bile Windows işletim sistemini cep telefonlarında kullanmaya başlaması, bu cihazların bilgisayar gibi işlev görebileceğini ortaya koydu. Ancak akıllı telefonlarda önemli bir problem daha bulunuyordu: Ekran küçüklüğü. Teknoloji devleri ekran sorununa katlanabilme özelliği sayesinde çözüm buldu.

Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde, akıllı telefonların çok daha yoğun kullanılabileceği anlaşıldı. Özellikle de Huawei’nin 5G devrimine öncülük etmesi, mobil veri kullanımını bambaşka bir yere taşıdı. Dünyanın tamamını 5G ağıyla örmek isteyen Huawei, çalışmalarına son hız devam ediyor.

Yayınlanan raporda dikkat çeken bir diğer nokta da 5G hızıyla oluşan mobil veri akışıydı. 2017 yılında yayınlanan raporda 8,7 Mbps olan küresel mobil ağ hızı 2022 yılında 28,5 Mbps değerine yükseldi. Bu bile 5G hızını övmek için yeterli bir neden. Muhtemelen 2022 yılında, mobil veri akışı zettabayt seviyelerine ulaşacak. Sizce de mobil veri akışındaki katlanarak artma durumu devam edecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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