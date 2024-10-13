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  4. Moda devinden yeni bir bakış açısı! Cips paketi temalı temalı lüks cüzdan tasarladılar. Bu cips ambalajı başka ambalaj çünkü öyle bir fiyat biçtiler ki...

Moda devinden yeni bir bakış açısı! Cips paketi temalı temalı lüks cüzdan tasarladılar. Bu cips ambalajı başka ambalaj çünkü öyle bir fiyat biçtiler ki...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
13.10.2024 16:11
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Moda dünyasının en bilindik markalarından birinin çıkardığı cüzdan sosyal medyada gündem yarattı. Cips paketi temalı bu cüzdan hem karnınızı acıktıracak hem cebinizi boşaltacak çünkü değeri tamı tamına 120 bin TL. İşte o tasarım cüzdan hakkında detaylar;

Moda devinden yeni bir bakış açısı! Cips paketi temalı temalı lüks cüzdan tasarladılar. Bu cips ambalajı başka ambalaj çünkü öyle bir fiyat biçtiler ki...

Dünya devi bir moda markası, patates cipsi paketinden ilham alarak tasarladığı yeni cüzdan serisini tanıttı. Bu yenilik, markanın daha önce 1.750 dolarlık fiyat etiketiyle gündem yaratan benzer tasarımlı çantasının beraberinde geldi.

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BİR CİPS PAKETİ TONLARCA PARA...

Dudak uçuklatan fiyatıyla lüks modanın sınırlarını zorlayan bu parçanın ederi tamı tamına 1800 Dolar, Türkiye'de satış fiyatı ise tam 120 bin TL.

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İLK BAŞTA İŞ BİRLİĞİYDİ

Deri danasından yapılan bu cüzdanlar, Markanın Yaratıcı Direktörü Demna tarafından tasarlandı. Buruşuk tasarımıyla ve canlı renkleriyle cips paketini andıran bu tasarım, öncelerde bir iş birliğiydi ancak markanın bu tasarımının gündem olmasıyla ön plana markanın kendi ikonik tarzına dönüştürüldü.

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MODA DÜNYASI NEREYE GİDİYOR?

Cüzdanlar, cips paketlerinin dağınık görünümünü bire bir yansıtıyor. “Folyo” detayı, o kadar gerçekçi ki açıldığında içinden adeta cips yenilecek gibi duruyor.

Yaz 25 koleksiyonundan olan bu parça sosyal medyada viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
cips cüzdan lüks
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