Moda kurallarına kafa tuttu! Tarzıyla yaşına kimseyi inandıramıyor

40’lı yaşlarının başında kendisini büyük bir boşluğun içinde hissettiğini belirten Lounge, sonraki 5 yılda hayatında istediklerini değerlendirdi. İnsanların ne düşündüğünü umursamadan özgür olabilmeyi istediğine karar verdiğinde ise Instagram hesabından bunu bütün kadınlarla paylaşmak için harekete geçti.

“BİKİNİ GİYMEYE BAYILIYORUM”

Modanın eskiyen kural kitabını bir kenara bırakmanın zamanın geldiğini söyleyen Lounge, özellikle orta yaş olarak nitelendirilen bireylerin kıyafetlerindeki kısıtlayıcılığa dikkat çekti. Mini etek, dar elbise ve bikini giydiğinde yadırgandığını hissettiğini söyleyen Lounge, “Kırışıklıklarımı ve bedenimi seviyorum. Uzun yıllar boyunca bacaklarımı sevmediğim için onları kapatmıştım. Ancak şimdi kendimi kabul ettim ve bikini giymeye bayılıyorum. Kimse bana bikini giyemeyecek kadar yaşlı olduğumu söyleyemez” dedi.



