MAGAZİN
  4. Modacı Abdulselam Dalmış Milano Moda Haftasına davet edildi

Modacı Abdulselam Dalmış Milano Moda Haftasına davet edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Ortaya çıkardığı farklı tasarımla birçok dizi, film ve özel gece için kıyafetler tasarlayan genç modacı Abdulselam Dalmış, İtalya’nın Milan şehrinde 18 Şubat Salı günü başlayarak bir hafta sürecek olan dünyanın en prestijli giyim fuarlarından birine davet edildi.Uzun yıllardan bu yana farklı kültürleri birbiriyle sentezleyerek ortaya koyduğu tasarımlarla magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı ve henüz genç yaşında yurt dışında dahi ismini duyurmayı başaran Abdulselam Dalmış, daha önce Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesine de ziyaretlerde bulunmuştu.

Modacı Abdulselam Dalmış Milano Moda Haftasına davet edildi

Ortaya çıkardığı farklı tasarımla birçok dizi, film ve özel gece için kıyafetler tasarlayan genç modacı Abdulselam Dalmış, İtalya’nın Milan şehrinde 18 Şubat Salı günü başlayarak bir hafta sürecek olan dünyanın en prestijli giyim fuarlarından birine davet edildi.
Uzun yıllardan bu yana farklı kültürleri birbiriyle sentezleyerek ortaya koyduğu tasarımlarla magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı ve henüz genç yaşında yurt dışında dahi ismini duyurmayı başaran Abdulselam Dalmış, daha önce Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesine de ziyaretlerde bulunmuştu. Zaman zaman davet edildiği fuarlara, bazen de özel eğitim amacıyla gittiği seyahatlerden tecrübesini artırarak dönen ve sürekli kendisine bir şeyler katan Dalmış, Şubat ayındaki Milano Moda Haftasında yaşayacağı tecrübe ile tasarımlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Bir süre önce kurmuş olduğu Rimena isimli markayı şimdiden büyük kitlelere duyurmayı başardığını dile getiren Dalmış, “Markayı yurt dışında da duyurmak için bazı girişimlerde bulundum. Şimdi bu markayı Avrupa’ya taşımak ve Türk moda kültürünü dünya ile tanıştırmak için eline çok önemli bir fırsat geçen Abdulselam Dalmış şöyle konuştu; “Milano Moda Haftasına davet edildiğim için öncelikle ülkem adına çok gurur duyuyorum. Şubat ayında yapılacak olan bu fuarda ekibimle birlikte hem birçok yenilikten haberdar olup kendimizi geliştireceğiz, hem de ülkemize has kültürümüzle bezenmiş tasarımlarımızı Avrupalı dostlarımızla tanıştıracağız. Buradan elde edeceğimiz kazanımları çok önemsiyoruz. Bu ve benzer giyim fuarlarında sürekli tercih edilen bir marka olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Milano Moda Haftası nedir
İngilizce “Milan Fashion Week” olarak adlandırılan bir haftalık dilimde İtalya’nın Milan kentinde düzenlenen bu haftada birbirinden özgün tasarımlar moda dünyasına tanıtılmaktadır. İtalya Moda Derneğinin düzenlediği bu etkinlik yılda altı defa düzenlenmekte ve birbirinden seçkin isimleri davet ederek hem moda dünyasını, hem de ünlüleri aynı çatı altında toplamaktadır.

Modacı Abdulselam Dalmış Milano Moda Haftasına davet edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddiaBurak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia
Kim Kardashian kıvrımlarını sergilediKim Kardashian kıvrımlarını sergiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit! 'Süre azalıyor'

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Erdoğan ve Abdullah Gül'ün başyaveriydi! FETÖ'cü Özdaban'ın cezası belli oldu

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Derin bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Pınar Altuğ'dan Hazal Kaya çıkışı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Charlize Theron'a tuhaf teklif! 'Burnumla seviş'

Ünlü isme tuhaf teklif! 'Burnumla seviş'

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi!

Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi!

Yaşsız kadın Ninel Conde

Seneye 50 yaşında

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu evleniyor mu?

Canlı yayında cinsel ilişki sorusu soran Zahide Yetiş sosyal medyada olay oldu

'Anal ilişki' sorusu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.