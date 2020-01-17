Modacı Abdulselam Dalmış Milano Moda Haftasına davet edildi

Ortaya çıkardığı farklı tasarımla birçok dizi, film ve özel gece için kıyafetler tasarlayan genç modacı Abdulselam Dalmış, İtalya’nın Milan şehrinde 18 Şubat Salı günü başlayarak bir hafta sürecek olan dünyanın en prestijli giyim fuarlarından birine davet edildi.

Uzun yıllardan bu yana farklı kültürleri birbiriyle sentezleyerek ortaya koyduğu tasarımlarla magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı ve henüz genç yaşında yurt dışında dahi ismini duyurmayı başaran Abdulselam Dalmış, daha önce Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesine de ziyaretlerde bulunmuştu. Zaman zaman davet edildiği fuarlara, bazen de özel eğitim amacıyla gittiği seyahatlerden tecrübesini artırarak dönen ve sürekli kendisine bir şeyler katan Dalmış, Şubat ayındaki Milano Moda Haftasında yaşayacağı tecrübe ile tasarımlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bir süre önce kurmuş olduğu Rimena isimli markayı şimdiden büyük kitlelere duyurmayı başardığını dile getiren Dalmış, “Markayı yurt dışında da duyurmak için bazı girişimlerde bulundum. Şimdi bu markayı Avrupa’ya taşımak ve Türk moda kültürünü dünya ile tanıştırmak için eline çok önemli bir fırsat geçen Abdulselam Dalmış şöyle konuştu; “Milano Moda Haftasına davet edildiğim için öncelikle ülkem adına çok gurur duyuyorum. Şubat ayında yapılacak olan bu fuarda ekibimle birlikte hem birçok yenilikten haberdar olup kendimizi geliştireceğiz, hem de ülkemize has kültürümüzle bezenmiş tasarımlarımızı Avrupalı dostlarımızla tanıştıracağız. Buradan elde edeceğimiz kazanımları çok önemsiyoruz. Bu ve benzer giyim fuarlarında sürekli tercih edilen bir marka olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”