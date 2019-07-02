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Modacılar çıldırdı! Yeni trend: Bant bikini

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

Sıcak hava çoğu ülkede etkisi sürdürürken modacılar da mikro bikini trendine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde birçok örneğini gördüğümüz mikro bikini trendi hız kesmeden devam ediyor. İlginç ve minik tasarımlara bir yenisi eklendi. Bu yeni bikini, sadece parlak bir çizgiyle göğüs uçlarınızı sansürlüyor. Instagram'da yorum yağmuruna tutulan bu yeni bikini, iddiadan uzak duramayanların vazgeçilmezi olabilir. Peki siz giyer miydiniz?

Modacılar çıldırdı! Yeni trend: Bant bikini

Son günlerde ilginç bir bikini tasarımı gündeme geldi. İnsanların almak için sıraya girdiği bu sıra dışı tasarımı giymek ciddi anlamda cesaret istiyor. İşte o bant bikini...

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Bu bikini, sadece göğüslerinizi stratejik olarak yerleştirilmiş bir çizgi ile sansürlerken, geri kalan kısımları ise şeffaf olarak üretildi.

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İngiltere ve Avrupa’da, bu hafta sonu sıcaklıklar bir hayli yükselmişken bu bikini işe yarayabilirdi. Ancak giymek için ciddi anlamda cesaret isteyen bu bikini ile tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

İlginç tasarım, dünyaca ünlü bir marka ile çalışan Brezilyalı tasarımcı Adriana Degreas'ın elinden çıktı. Alışılmadık bikinileriyle tanınan Adriana, daha önce de göğüsleri tutan el izi desenli sıra dışı bikini tasarımıyla gündeme gelmişti.

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Bikini sosyal medyada da favori haline geldi. Fitness blogcusu Camila Guper Instagram'da bir milyon takipçisi ile bu göz alıcı bikiniyi giydiği bir fotoğrafını paylaştı.

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İnsanların, yorumları ise hayet iyiydi. Gelen yorumlardan bazıları ise şöyleydi:

“Mükemmellik”

“Bu bikiniyi istiyorum.”

“Bu eşsiz bir bikini üstü.”

Çok cüretkar olmasına rağmen, çoğu kişi bu tasarımı satın almak için akın ediyor. Bu bikininin fiyatı ise 850 $.

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