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Model Dilara Karakuş: Annem kapalı olduğu için çok tepki aldık

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
ÜNLÜLER  | 27.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

45 ülkeden katılan modeller arasında birinci olan 19 yaşındaki Dilara Karakuş, annesi Canan Hanım ile Kanal D'deki '2. Sayfa' programına katıldı ve gözyaşlarına boğuldu.

Model Dilara Karakuş: Annem kapalı olduğu için çok tepki aldık

Mankenlik ve güzellik yarışması Miss Fashion TV'nin 19.'su geçen hafta The Ritz Carlton İstanbul'da gerçekleşmişti. 45 ülkeden katılan modeller arasında birinci, Türkiye adına yarışmaya katılan Dilara Karakuş olmuştu.

19 yaşındaki model Dilara Karakuş bugün annesi Canan Hanım'la '2. Sayfa' programına konuk oldu ve gözyaşlarına boğuldu.

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Dilara Karakuş ''Annem kapalı olduğu için çok tepki aldık. Sosyal medyada bizi çok eleştirdiler. Annem bana, ben de ona saygı duyuyorum. Benim annemin başı kapalı evet ama zihni kapalı değil.

Herkesin kendi hayatı var. 'Çok kötüsün nasıl seçildin' şeklinde bir eleştiri almadım ama annem konusunda eleştirdiler. Bunu hiç bir şekilde tolere etmeyeceğim. O benim annem. Bana baktı, büyüttü. Benim annem o yazanlardan çok daha eğitimli. Almanya doğumlu. Yabancı dili var. Ben duygusal olduğum için ağladım, umrumda olduğu için değil..."

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Dilara Karakuş'un annesi ise şunları söyledi:

Ben çalışıyorum. Tekstil ile uğraşıyorum. Sadece Dilara'nın duruyormuşum gibi bir izlenim oldu. 7 yaşındaki kızım baleye gidiyor. Bir oğlum tekvando yapıyor. Bir oğlum futbol oynuyor... 5 çocuğum var. Biz kızım da nişanlı. Önemli olan eşimle benim hemfikir olmamdı. Kızıma teşekkür ediyorum bu gururu bize yaşattığı için."

Öte yandan Mıss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin hakkında da konuşan Dilara Karakuş ''Biz Şevval ile aynı yaştayız. Ben daha yolun başındayım. Estetik için daha çok küçük olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca bir güzellik yarışmasında estetik olmamalı'' dedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
çok yazık güzelliğini evlendiği erkekle paylaşsaydı ulu orta açılıp saçılması acı
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