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Moğollar’ın eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti

28.08.2021 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu rock türünün önde gelen gruplarından Moğollar’ın eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti. Bu acı haberi Ayzer Danga’nın eski grup arkadaşları Cahit Berkay ve Taner Örgün verdi.

Moğollar’ın eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti

Moğollar’dan Taner Örgün ve Cahit Berkay Twitter paylaşımlarında müzisyen arkadaşlarının öldüğünü duyurdu.

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“Yıllarca Moğollar’da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer’i kaybettik” diye yazan Berkay, “Çok üzgünüm” dedi.

Taner Öngür ise, “Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga’yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim” ifadelerini kullandı.


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