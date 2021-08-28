Moğollar’ın eski davulcusu Ayzer Danga hayatını kaybetti

Moğollar’dan Taner Örgün ve Cahit Berkay Twitter paylaşımlarında müzisyen arkadaşlarının öldüğünü duyurdu.

“Yıllarca Moğollar’da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer’i kaybettik” diye yazan Berkay, “Çok üzgünüm” dedi.

Yıllarca Moğollar’da birlikte müzik yaptığımız kardeşim Ayzer’i kaybettik…

Çok üzgünüm… pic.twitter.com/is14QFJGLY — Cahit Berkay (@cahit_berkay) August 27, 2021

Taner Öngür ise, “Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga’yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim” ifadelerini kullandı.

Çok üzgünüm, yıllarca birlikte sahne aldığımız, çok sevdiğim arkadaşım Ayzer Danga'yı kaybettik, sonsuz yolculuğunda yolun açık olsun kardeşim.. — taner öngür (@tanerong) August 27, 2021



