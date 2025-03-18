Mokapot nedir, nasıl kullanılır? Mokapota filtre kahve konulur mu?

Mokapot, İtalyan mutfak ve kahve kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak bilinmektedir. Bu cihaz kahve yaparken yoğun bir aroma elde edilmesine imkan verir. Mokapot, alt haznesine su orta haznesine ise ince öğütülmüş kahve eklenerek kullanılmaktadır. Bu şekilde sıcaklık arttıkça su kahve çekirdeklerinden geçip üst tarafta birikir.

Mokapot nedir?

Mokapot, kahve demlemek için kullanılan İtalyan kökenli bir mutfak aletidir. İki bölmeli bir yapıya sahip olup, alt haznesine su orta haznesine ise ince çekilmiş kahve konularak ocağa yerleştirilir. Suyun kaynamasıyla beraber buhar basıncı, kahve çekirdeklerinden geçip üst tarafta toplanır.

Mokapot, yoğun ve zengin bir kahve aroması sunar. Bu yüzden genelde espressoya benzer bir tat elde edilir.

Mokapot nasıl kullanılır?

Mokapot kullanmak için şu aşamalar takip edilir:

Öncelikle alt hazneye su eklenir ancak suyun valf seviyesini geçmemesine dikkat edilmelidir.

Ardından orta hazneye ince çekilmiş kahve yerleştirilir. Buraya kahve düz bir şekilde konulmalı ama sıkıştırılmamalıdır.

Hazne yerleştirildikten sonra üst parça dikkatli bir şekilde kapatılır.

Mokapot ocağa yerleştirilir.

Ocak orta ateşte açılır.

Su kaynamaya başlar ve buhar basıncı ile kahve üst hazneye doğru çıkar.

Kahve kaynamaya başladıktan sonra mokapotun içindeki sesin değiştiği duyulduğunda kahveniz hazır demektir.

Kahve kaynamaya başladıktan sonra mokapotun içindeki sesin değiştiği duyulduğunda kahveniz hazır demektir. Ocağı kapatıp mokapot ocaktan aldıktan sonra kahve içilebilir.

Mokapota filtre kahve konulur mu?

Mokapota filtre kahve konulup konulmadığı da sık sık merak edilir. Ancak mokapota filtre kahve konulmaz. Çünkü mokapot daha ince öğütülmüş kahve gerektirir ve bu kahve, suyun buhar basıncıyla geçtiği bir sistemle yavaş yavaş demlenir. Filtre kahve genelde daha iri taneli olarak öğütülür. Bu yüzden filtre kahve daha farklı bir demleme yönteminin kullanıldığı filtre makinelerinde kullanılır.

Mokapot yoğun bir tat ve zengin aroma elde etmek için tasarlanmıştır. Bu yüzden mokapotta filtre kahvenin beklenen lezzet ve kıvamı sağlaması beklenemez. Mokapota uygun kahve genelde espresso tarzı yoğun bir tat sunan ince öğütülmüş kahve türü olur.