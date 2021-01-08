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Molly- Mae Hague paylaşımıyla gündem oldu! 'Alnımda böyle bir leke vardı'

08.01.2021 13:28 | Son Güncelleme:
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Molly- Mae Hague paylaşımıyla gündem oldu! 'Alnımda böyle bir leke vardı'

Sosyal medya ve televizyon ünlüsü Molly- Mae Hague ilk kez çocukluk fotoğraflarını paylaştı ve hayranlarının kendisiyle ilgili bilmediği bir gerçeği gözler önüne serdi.

21 yaşındaki Molly Mae Hague sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı.

Molly Mae Hague Youtube kanalında yaptığı paylaşımda, alnında çilek büyüklüğünde ve şeklinde bir doğum lekesiyle dünyaya geldiğini açıkladı.

Takipçileriyle paylaştığı makyaj videosunda, okul yıllarında ayrımcılığa ya da alaylara maruz kalma korkusuyla 12- 13 yaşlarında o lekeyi aldırdığını açıkladı.

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MAKYAJ VİDEOSUNDA ANLATTI

Hague, kamera karşısında uyguladığı makyaj tekniklerini anlattığı videosunda çocukluk fotoğraflarına da yer verdi. Katıldığı Love Island adlı yarışmayla TV ekranında da adını duyuran Molly-Mae Hague "Çok, çok büyük çilek şeklinde bir doğum lekesiyle dünyaya geldim" dedi.

Bu lekenin parlak kırmızı renkte olduğunu anlatan Hague, o doğum lekesini "Şoke ediciydi" diye tanımladı.

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Molly Mae Hague "12 ya da 13 yaşlarındaydım. Ortaokula başlamadan önce o lekeyi aldırdım. Annem ve babam, benim o leke yüzünden alay konusu olup olmayacağımı bilmiyorlardı" diye konuştu.

Molly Mae Hague, takipçilerine eğer doğum lekeleri varsa bunlar yüzünden hayatı kendilerine zindan etmemeleri gerektiğini de belirtti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi doğum lekemi aldırmamın tek sebebi çok belirgin bir yerde, tam alnımda olmasıydı" dedi.

SEBEBİ BAKIN NEYMİŞ

Molly Mae Hague'nin sahip olduğu bu doğum lekesi tıpta "Hemanjiom" adı veriliyor. Nedeni ise kan damarlarının yoğun bir şekilde bir araya gelmesi. Sıklıkla ciltte görülen hemanjiom kan damarı yumağı şeklinde parlak kırmızı bir nodül olarak görülen bir doğum lekesi.


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