Mynet Trend

Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması

BBC BBC
04.03.2019 14:37 | Son Güncelleme

İntihar oyunu Mavi Balina'ya benzer bir sanal şiddet oyunu olduğu öne sürülen 'Momo'nun simgesi heykelin yaratıcısı, eserini yok ettiğini açıkladı.

Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması

The Sun gazetesine konuşan 43 yaşındaki Japon heykeltıraş Keisuke Aiso, "Momo öldü, laneti de kalktı. Artık çocuklar rahat edebilir" dedi.

Aiso, heykelin insanları korkutmak için kullanılmasından dolayı da kendini suçlu hissettiğini söyledi.

Oyunda kullanılan patlak gözlü ve soluk ciltli kızın fotoğrafı, Aiso'nun 2016 yılında sergilenen 'Kuş Kadın' adını verdiği heykeline ait.

MOMO HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Arjantin'de 12 yaşındaki bir kız çocuğun Whatsapp mesajlaşma platformu üzerinden yayılan oyunun etkisiyle intihar ettiği iddiası uluslararası basında haber olmuştu.

Bu iddia doğrulanmadı ancak Momo'nun YouTube videolarına sızdığı haberleri ile sonrası çeşitli ülkeler aileleri uyarmaya başladı.

Ancak Momo'nun aslında varolmayan bir 'intihar oyunu' olduğunu ve medyanın sansasyonel haberler için gerçekleri çarpıttığını söyleyenler var.

İspanyolca konuşulan ülkelerden birinde, bir WhatsApp kullanıcısının yaratıldığı numaranın temasa geçtiği kişilere rahatsız edici fotoğraflar yolladığı öne sürülüyor. Korku filmi karakterine benzeyen bir figür, çocuklardan kendilerine zarar vermelerini istiyor ve sonunda intiharla sonuçlanabilecek bu talimatları yerine getirmeyenleri tehdit ediyor.

Momo'nun kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaştığı da iddialar arasında.

YouTube yetkilileri ise Momo'nun sitedeki videolarda belirdiğine işaret eden hiçbir bulgu olmadığını söylüyor.

İngiltere'de Momo'yla ilgili endişeler geçen hafta Facebook'ta en çok paylaşılan içerikler arasındaydı. Ülkede bazı okullar velilere çocuklarını Momo'dan nasıl koruyabileceklerine dair bir bilgilendirme mektubu gönderdi.

'GEREKSİZ PANİK HAVASI'

Öte yandan internet güvenliği ve çocuklara yardım örgütü uzmanları Momo konusunda gereksiz bir panik havasının yaratıldığı görüşünde.

Samaritans ve NSPCC adlı yardım kuruluşları, İngiltere'de Momo yüzünden zarar gören kimsenin olmadığına, "çocukları kendilerine zarar vermeyi düşünmeye sevk edebileceği" için bu haberlerin daha riskli olabileceğine dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

???????? ???? #姑獲鳥 #vanillagallery ????????✌????️✨

ＴＯＭＥ (@cooking_dad)'in paylaştığı bir gönderi ()

İnternet Güvenliği Merkezi medyaya "sahte haber" yaymakla suçlarken çocuklara yardım örgütü NSPCC'nin açıklamasında "Bizi arayan medya mensuplarının sayısı, çocukları için endişelenen ailelerin sayısından fazla" dedi.

Samaritans adlı örgüt ise medyayı intiharlarla ilgili haberlerin verilmesine dair kurallara uyması çağrısı yaptı.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı! Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı!
Çığın yola düştüğü an kaydedildi!Çığın yola düştüğü an kaydedildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
momo heykel Yaratıcı LANET

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrenciyle ilişkiye girdi

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Söyledikleri şoke etti! 'Öbür dünyaya gidip...'

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Tek tek kefenleyip yan yana gömdüler!

Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

Şırnak'ta şaşırtan görüntü! Çığ düştü, ortaya bu manzara çıktı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahibinin elinden kaçan kaz, trafiği böyle birbirine kattı

Trafiği birbirine kattı!

Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı!

Trump, ABD bayrağıyla şov yaptı!

Çığın otoyola düştüğü anı, sürücüler görüntüledi

Çığın yola düştüğü an kaydedildi!

Karda mahsur kalan adam ve köpeği yemek sosu yiyerek hayatta kaldı

Karda mahsur kalan adam ve köpeği nasıl hayatta kaldı?

Tanımadığı kişi dokundu, son anda hayatı kurtuldu

Hiç tanımadığı biri dokundu hayatı kurtuldu!

Korkunç olay! Aniden çöken filin altında kaldı

Aniden çöken filin altında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.