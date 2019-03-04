Momo'nun yaratıcısından 'ölüm' açıklaması

The Sun gazetesine konuşan 43 yaşındaki Japon heykeltıraş Keisuke Aiso, "Momo öldü, laneti de kalktı. Artık çocuklar rahat edebilir" dedi.

Aiso, heykelin insanları korkutmak için kullanılmasından dolayı da kendini suçlu hissettiğini söyledi.

Oyunda kullanılan patlak gözlü ve soluk ciltli kızın fotoğrafı, Aiso'nun 2016 yılında sergilenen 'Kuş Kadın' adını verdiği heykeline ait.

MOMO HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Arjantin'de 12 yaşındaki bir kız çocuğun Whatsapp mesajlaşma platformu üzerinden yayılan oyunun etkisiyle intihar ettiği iddiası uluslararası basında haber olmuştu.

Bu iddia doğrulanmadı ancak Momo'nun YouTube videolarına sızdığı haberleri ile sonrası çeşitli ülkeler aileleri uyarmaya başladı.

Ancak Momo'nun aslında varolmayan bir 'intihar oyunu' olduğunu ve medyanın sansasyonel haberler için gerçekleri çarpıttığını söyleyenler var.

İspanyolca konuşulan ülkelerden birinde, bir WhatsApp kullanıcısının yaratıldığı numaranın temasa geçtiği kişilere rahatsız edici fotoğraflar yolladığı öne sürülüyor. Korku filmi karakterine benzeyen bir figür, çocuklardan kendilerine zarar vermelerini istiyor ve sonunda intiharla sonuçlanabilecek bu talimatları yerine getirmeyenleri tehdit ediyor.