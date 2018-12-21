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Monaco'da Thierry Henry, Martin Skrtel'in peşinde

FRANSA HABERLERİ  | 21.12.2018 08:54 | Son Güncelleme

Monaco'da Fransız çalıştırıcı Thierry Henry'nin transfer gündemine Martin Skrtel geldi. Gündem yer alan diğer isim ise Beşiktaş ile yollarını ayıran Pepe.

Monaco'da Thierry Henry, Martin Skrtel'in peşinde

Monaco'nun başına geçen Fransız çalıştırıcı Thierry Henry, Ocak ayı transfer döneminde savunmaya takviye yapmak için kolları sıvamış durumda. Thierry Henry'nin transfer listesinde tanıdık bir isim de yer alıyor. İngiliz basınında yer alan habere göre Thierry Henry, Fenerbahçe'nin yıldızı Martin Skrtel'de yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, Thierry Henry'nin transfer gündemine girdi. İngiliz basınında yer alan habere göre, Monaco ile Ocak ayı transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fransız çalıştırıcı Thierry Henry'nin gündemine Martin Skrtel geldi.

Monaco'nun transfer listesinde bir diğer tanıdık isim yer alıyor. Henry'nin Beşiktaş ile sözleşmesini sonlandıran Pepe transferini de istediği haberde yer aldı.Monaco'nun ilgilendiği oyuncular ise; Koscielny, Gary Cahill. (FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
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