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Monster Hunter filminin tanıtım fragmanı yayınlandı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Milla Jovovich’in başrolünü üstlendiği Monster Hunter filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Oyundan filme uyarlanan Monster Hunter’ın fragmanı oyun severler tarafından tepkiyle karşılandı.

Monster Hunter filminin tanıtım fragmanı yayınlandı

Paul W. S. Anderson'ın yönetmenliğini üstlendiği Monster Hunter filminden tanıtım fragmanı yayınlandı. Oyundan filme uyarlanan Monster Hunter’dan yayınlanan sadece 16 saniyelik video, oyun severler tarafından beğenilmedi. Bu kısa teaserda filmin başrolü Milla Jovovich'i, Clifford 'T.I' Harris'i, Diego Boneta'yı ve Meaghan Good'u bu kısa süre içerisinde görüyoruz.

Daha önce Event Horizon, Resident Evil: Retribution ve Resident Evil: The Final Chapter gibi filmlerin yönetmenlik koltuğunda da oturmuş olan Paul W. S. Anderson, temmuz ayındaki açıklamasında filmin %100 bittiğini açıklamıştı. Filmin de normal şartlar altında eylül ayında gösterime girmesi bekleniyordu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen filmin gösterim tarihi şimdilik Nisan 2021 olarak görünüyor.

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MONSTER HUNTER KONUSU

Monster Hunter, Artemis adlı bir Birleşmiş Milletler askeri takımının kadın liderine odaklanıyor. Karakter günün birinde bir portaldan geçerek farklı bir gerçekliğe geliyor. Geldiği bu evrenin, canavarların istilası altında olan, tehlikeli bir gezegen olduğunu fark eden kadın, orada, görevi bu yaratıkları ortadan kaldırmak olan cesur Hunter'la tanışıyor. İkisi, canavarların portaldan geçerek gezegenimize saldırmalarını önlemek için güçlerini birleştiriyor ve bütün insanlığın kaderini belirleyecek olan bir mücadele başlıyor.

MONSTER HUNTER TEASER

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