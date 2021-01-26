Mor Gabriel Manastırı nerede? Mor Gabriel Manastırı tarihi, hikayesi, giriş ücreti 2021

Tarihi dokusuyla, kültürlerin ve inançların harmanıyla Mardin bambaşka bir şehir. Mardin gezilecek yerler listelerinin olmazsa olmazı Mor Gabriel Manastırı 397 yılından günümüze sağlam ulaşabilmeyi başarmış nadir yapılardan. Halen aktif olarak kullanılan manastır görülmeye değer. MOR GABRİEL MANASTIRI NEREDE? Mor Gabriel Manastırı (Deyrulumur Manastırı) Mardin ilinin, Midyat ilçesinin 23 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Mardin-Mor Gabriel Manastırı arası 89 km. Mor Gabriel Manastırı yol tarifi için buraya tıklayın. MOR GABRİEL MANASTIRI TARİHİ Mor Gabriel Manastırı (diğer adıyla Deyrulumur yani Rahiplerin Meskeni) dünyanın ayakta duran en eski Süryani Ortodoks manastırıdır. Manastır, 397 yılında Mor Şmuel (Samuel) ve öğrencisi Mor Şemun (Simon) tarafından, bir Zerdüşt tapınağının kalıntıları üzerinde inşa edilmiş. O dönemde ünü gittikçe artmış. Öyle ki Roma İmparatorlarından Arcadius ve Honorius, sonra da II. Theodosius ve Bizans İmparatoru I. Anastasius mabede bağış yapmış. yüzyılın sonlarında 140 keşiş, Timurlenk komutasındaki istilâcı Moğol ordusu tarafından öldürülmüş. Ayrıca iddiaya göre 1919'da manastır Kürt milisler tarafından Süryani Katliamı sırasında bir kez daha saldırıya uğramış ve keşişler öldürülmüş. Bugünkü kullanılan ismini, dönemin Turabdin Metropoliti Mor Gabriel'den almış. MOR GABRİEL MANASTIRI BÖLÜMLERİ DUA EVİ( BÜYÜK KİLİSE)

Manastırın kurucuları Mor Şmuel ve Mor Şemun’un dua etmek için ilk kurdukları kilise. Büyük Kilise’nin içindeki taban ve tavan mozaikleri erken dönem Hristiyanlık mimarisinin önemli örneklerinden.

BÜYÜK KİLİSE ÇAN KULELERİ

Mor Gabriel Manastırı’nda iki adet çan kulesi bulunuyor. 1971 ve 2003 yılında yapılan çan kuleleri taş işlemeleri ile görülmeye değer. THEODORA KUBBESİ

Burası Mor Gabriel Manastırı içerisindeki en güzel yapılarından biri. Buranın Theodora kubbesi olarak isimlendirilmesinin iki nedeni var. İlk iddiaya göre kubbeyi Bizans imparatoru I. Justinianus’un eşi imparatoriçe Theodora yaptırmış ve onun ismi verilmiş. İkinci iddia ise yine Bizans imparatoru Arcadius’un kızı Theodora hastalanmış ve Mor Şmuel’in dualarıyla iyileşmiş. Arcadius da bu yapıyı manastıra yaptırmış. MOR GABRİEL İNZİVA ODASI

Büyük Kilise’nin yanında bulunan odada duvara açılan dar bir niş içinde Mor Gabriel’in inzivaya çekildiği biliniyor. Bu bölüm ziyarete kapalıdır. İNZİVA KULESİ

Manastırın 300 metre kadar uzağında bulunan kule 10 metre yüksekliğindedir. Manastırın ilk dönemlerinde gözetleme kulesi olarak kullanıldığı düşünülüyor. Üç katlı olan inziva kulesi ziyarete kapalıdır. MERYEMANA KİLİSESİ

Giriş kapısının üzerindeki kitabede 1965 yılında Patrik İgnatius III. Yakup’un ziyareti yazılıdır. Büyük Kilise kapalı olduğu dönemlerde ibadet bu kilisede yapılıyor.