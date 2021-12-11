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  4. Mor ve Ötesi'nden yeni şarkı! İlk günden listeye girdi

Mor ve Ötesi'nden yeni şarkı! İlk günden listeye girdi

11.12.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rock müzik grubu Mor ve Ötesi'nin yeni teklisi "Forsa", tüm dijital yayın platformlarında dinleyicilerle buluştu.

Mor ve Ötesi'nden yeni şarkı! İlk günden listeye girdi

Rock müziğin öncü grubu mor ve ötesi uzun bir aradan sonra “Forsa” adlı şarkıları ile geri döndü. Şarkının Selma Ergeç, Eda Erdem, Melisa Sözen, Mert Fırat, Hazal Kaya, Sinan Erdem, Ahsen Eroğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı sosyal medya tanıtımı büyük ilgi gördü.

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Grup, bu isimlerin paylaştığı ve büyük ilgi uyandıran postları tam gece yarısı şarkı yayınlanırken kendi hesabında birleştirerek şarkının sözlerini oluşturdu.

“Forsa” ilk günden Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar arasında yerini aldı.


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