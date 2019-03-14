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Morgan Freeman'ın yeni projesi: The Hitman's Wife's Bodyguard

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
KÜLTÜR SANAT  | 14.03.2019 10:50 | Son Güncelleme

Deadpool filmlerinin yıldız oyuncusu Ryan Reynolds ve usta oyuncu Samuel L. Jackson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve komedi türlerindeki The Hitman's Bodyguard filminin devam halkasının çekileceği duyurulmuştu. Filmin devam halkasında yer alacak isimler arasına Morgan Freeman'ın eklendiği duyuruldu.

Filmin yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen ve Red Hill, Signs, Cehennem Melekleri 3 gibi filmleriyle tanıdığımız Patrick Hughes oturuyorken senaryoyu Fire With Fire ve yapım aşamasında olan Ironbank filmlerinin senaristi Tom O'Connor kaleme aldı.

Son olarak Fındıkkıran ve Dört Diyar filminde rol alan Morgan Freeman'ın gelecek projeleri arasında The Poison Rose, Angel Has Fallen, The Manuscript ve Cold Warriors gibi yapımlar yer alıyor.

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Morgan Freeman yeni proje

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