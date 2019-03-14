Morgan Freeman'ın yeni projesi: The Hitman's Wife's Bodyguard

Filmin yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen ve Red Hill, Signs, Cehennem Melekleri 3 gibi filmleriyle tanıdığımız Patrick Hughes oturuyorken senaryoyu Fire With Fire ve yapım aşamasında olan Ironbank filmlerinin senaristi Tom O'Connor kaleme aldı.
Son olarak Fındıkkıran ve Dört Diyar filminde rol alan Morgan Freeman'ın gelecek projeleri arasında The Poison Rose, Angel Has Fallen, The Manuscript ve Cold Warriors gibi yapımlar yer alıyor.
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