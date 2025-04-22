Morgda çekip paylaştı! Kadın çalışanın müstehcen iç çamaşırlı fotoğrafı olay oldu! Soruşturma açıldı...

Patolog Amelie Warnier isimli bir kadına Chelmsford'daki Broomfield Hastanesi'nin morg bekleme odasındaki müstehcen fotoğrafı nedeniyle soruşturma açıldı. Fotoğrafını çekip yetişkinlere yönelik bir sitede paylaştı.

Amelie Warnier'in Essex, Chelmsford'daki Broomfield Hastanesi'nin morg bekleme odasında çekildiği düşünülen fotoğrafı, olay oldu. 44 yaşında 2 çocuk annesi kadın bir arkadaşının onu yetişkin web sitesinde bir profil oluşturmaya teşvik etmesiyle harekete geçti.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERMİŞ

Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından hesabını kapattı fakat daha sonra yeniden açınca fotoğraf ortaya çıktı. Bir kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Hiçbir meslektaşı bunu gördüğünde inanamadı. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Ameliyathane kıyafetlerini çıkarıp morgda poz vermek çok küstahça."

Amelie yaptığı açıklamada "Hesabı ilk açtığımda o fotoğrafı çekmiştim. Biri beni bunu yapmaya zorladı ve neden olmasın dedim. Sadece bir kez yaşıyorsun... İşinde profesyonelsen işten sonra ne yaptığının bir önemi yok." ifadelerini kullandı. İspanyol asıllı olan Warnier'in 7 yıldır kamu görevlisi olarak hastanelerde çalıştığı ortaya çıkarken genç kadının binlerce otopsi yaptığı da anlaşıldı.