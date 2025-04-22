Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Morgda çekip paylaştı! Kadın çalışanın müstehcen iç çamaşırlı fotoğrafı olay oldu! Soruşturma açıldı...

İngiltere'de bir patoloğun çalıştığı hastanenin morgunda çektiği fotoğraf infial yarattı. İki çocuk annesi 44 yaşındaki kadınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Morgda çekip paylaştı! Kadın çalışanın müstehcen iç çamaşırlı fotoğrafı olay oldu! Soruşturma açıldı...
Jale Uslu

Patolog Amelie Warnier isimli bir kadına Chelmsford'daki Broomfield Hastanesi'nin morg bekleme odasındaki müstehcen fotoğrafı nedeniyle soruşturma açıldı. Fotoğrafını çekip yetişkinlere yönelik bir sitede paylaştı.

Ekran görüntüsü 2025-04-22 155914

Amelie Warnier'in Essex, Chelmsford'daki Broomfield Hastanesi'nin morg bekleme odasında çekildiği düşünülen fotoğrafı, olay oldu. 44 yaşında 2 çocuk annesi kadın bir arkadaşının onu yetişkin web sitesinde bir profil oluşturmaya teşvik etmesiyle harekete geçti.

Ekran görüntüsü 2025-04-22 155939

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERMİŞ

Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından hesabını kapattı fakat daha sonra yeniden açınca fotoğraf ortaya çıktı. Bir kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Hiçbir meslektaşı bunu gördüğünde inanamadı. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Ameliyathane kıyafetlerini çıkarıp morgda poz vermek çok küstahça."

0_NHS-worker-44-posed-in-her-pan

Amelie yaptığı açıklamada "Hesabı ilk açtığımda o fotoğrafı çekmiştim. Biri beni bunu yapmaya zorladı ve neden olmasın dedim. Sadece bir kez yaşıyorsun... İşinde profesyonelsen işten sonra ne yaptığının bir önemi yok." ifadelerini kullandı. İspanyol asıllı olan Warnier'in 7 yıldır kamu görevlisi olarak hastanelerde çalıştığı ortaya çıkarken genç kadının binlerce otopsi yaptığı da anlaşıldı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galeriden lüks arabasıyla çıktı, bir saat sonra kabusu yaşadı! Galeriden lüks arabasıyla çıktı, bir saat sonra kabusu yaşadı!
Papa kim olacak? İşte en güçlü üç aday... Papa kim olacak? İşte en güçlü üç aday...

Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aybüke Pusat kovulduğunu orada öğrendi! TRT bakın ne istemiş

Aybüke Pusat kovulduğunu orada öğrendi! TRT bakın ne istemiş

Akaryakıt tabelası değişecek! Yeni zam kapıda...

Akaryakıt tabelası değişecek! Yeni zam kapıda...

1.5 metre uzunluğundaki yılanı yedi!

1.5 metre uzunluğundaki yılanı yedi!

Uçakta sadece o yolcu gördü! Korkutan iddia...

Uçakta sadece o yolcu gördü! Korkutan iddia...

Okyanusta dikkat çeken keşif! Markası bile belli! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

Okyanusta dikkat çeken keşif! Markası bile belli! 2. Dünya Savaşı'ndan kalma...

En acı madde keşfedildi! 1 gramı 106 küvet dolusu suyu bile acılaştırıyor!

En acı madde keşfedildi! 1 gramı 106 küvet dolusu suyu bile acılaştırıyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.