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Moribor maçında yaşananlar sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama: Kesinlikle kabul etmiyoruz!

18.08.2023 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, resmi hesabından Moribor deplasmanında yaşananlara dair bir açıklama yayınladı. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada "Kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den, Moribor karşılaşmasında yaşanan çirkin olaylara dair bir açıklama geldi. Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada yaşananların "Maribor taraftarlarının sebep olduğu tribün olayları hakkında" başlığını atarken, "Taraftarlarımız haksız şekilde stat dışına çıkarılmıştır" dedi.

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İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

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"Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.

Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır.

Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır.

Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir.

Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor;

Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."


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