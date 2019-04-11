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Mortal Kombat 11 için yeni bir karakter daha duyuruldu

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TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 08:37 | Son Güncelleme

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11 için geri sayım devam ediyor. Dövüş oyunu denildiğinde Street Fighter ile birlikte akla gelen ilk isimlerden biri olan Mortal Kombat, 23 Nisan’da yeni oyunuyla PC ve konsollarımıza konuk olacak.

Mortal Kombat 11 için yeni bir karakter daha duyuruldu

NetherRealm, 2011 yılında satışa sunduğu Mortal Kombat 9 ile seriye bambaşka bir hava kazandırmayı başarmıştı. Daha önce beyaz perdede karşımıza çıkan 2 Mortal Kombat filmini konu edinen oyun hikaye tabanlı yapısıyla beklentilerin üzerinde bir satış başarısı göstermişti.

Nitekim bu tarz oyun severler tarafından sevilince, geliştirici stüdyo Mortal Kombat 10’da da benzer bir yapıyla karşımıza çıktı. 2015 yılında raflardaki yerini alan Mortal Kombat 10, film tadındaki oynanışıyla en az selefi kadar dikkat çekmeyi başarmıştı.

Şimdi ise köklü seri 11. oyunuyla yoluna devam etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl duyurulan Mortal Kombat 11, 23 Nisan’da raflardaki yerini almış olacak. PC, PlayStation 4 ve Xbox One haricinde Nintendo Switch için de geliştirilen oyun tüm konsollar için eş zamanlı olarak satışa sunulacak.

NetherRealm Studios geçtiğimiz gün Mortal Kombat 11 için yeni bir karakter daha tanıttı. Kollector isimli bu karakter için yayınlanan yeni tanıtım videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz.

Yeni karakterin videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
NetherRealm Studios mortal kombat oyun

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