Mortal Kombat tekrardan sinemaya uyarlanıyor

Mortal Kombat’ın 90’lı yıllarda popüler olması, oyunun beyaz perde de boy göstermesine zemin hazırlamıştı. Paul W. S. Anderson’un yönettiği ilk film 1995 yılında izleyiciyle buluştu.

Mortal Kombat filmi temel hatlarıyla gayet başarılı bir yapımdı. Fakat MK hayranları için filmde büyük bir eksiklik mevcuttu. Fatality sahneleri.

Evet, Mortal Kombat oynayanların da bildiği üzere seri fatality sahneleriyle meşhurdur. Dolayısıyla böyle bir oyunun, beyaz perdedeki uyarlamasında da gözler fatality sahnelerini arıyor.

Neyse ki 2021 yılında izleyiciyle buluşacak olan yeni Mortal Kombat filmi, fatality sahneleri açısından hayli tatmin edici olacak. Filmin yazarı Greg Russo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu durumu bizzat doğruladı.

Elbette bu fatality sahnelerinin ne derece tatmin edici olduğunu film çıktığında göreceğiz. Tabi ki şunu da dip not olarak belirtmek gerekiyor. Film aşırı şiddet unsurları içereceğinde 17 yaş altı

izleyicilerin yeni Mortal Kombat filmi için bir yetişkine ihtiyaçları olacak.

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