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Mortal Kombat tekrardan sinemaya uyarlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 19.07.2019 09:18 | Son Güncelleme

Genel olarak dövüş oyunu denildiğinde akla Street Fighter ve Mortal Kombat isimleri gelir. Bu durumun temel sebebi, iki oyunun da atari salonlarında sıkça karşımıza çıkmasıydı. Eğer siz de çocukluğunuzu 90’lı yıllarda geçirdiyseniz, kati suretle bu iki oyun için bolca jeton harcamışsınız demektir.

Mortal Kombat tekrardan sinemaya uyarlanıyor

Mortal Kombat’ın 90’lı yıllarda popüler olması, oyunun beyaz perde de boy göstermesine zemin hazırlamıştı. Paul W. S. Anderson’un yönettiği ilk film 1995 yılında izleyiciyle buluştu.
Mortal Kombat filmi temel hatlarıyla gayet başarılı bir yapımdı. Fakat MK hayranları için filmde büyük bir eksiklik mevcuttu. Fatality sahneleri.

Evet, Mortal Kombat oynayanların da bildiği üzere seri fatality sahneleriyle meşhurdur. Dolayısıyla böyle bir oyunun, beyaz perdedeki uyarlamasında da gözler fatality sahnelerini arıyor.
Neyse ki 2021 yılında izleyiciyle buluşacak olan yeni Mortal Kombat filmi, fatality sahneleri açısından hayli tatmin edici olacak. Filmin yazarı Greg Russo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bu durumu bizzat doğruladı.

Elbette bu fatality sahnelerinin ne derece tatmin edici olduğunu film çıktığında göreceğiz. Tabi ki şunu da dip not olarak belirtmek gerekiyor. Film aşırı şiddet unsurları içereceğinde 17 yaş altı
izleyicilerin yeni Mortal Kombat filmi için bir yetişkine ihtiyaçları olacak.

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Anahtar Kelimeler:
mortal kombat sinema

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