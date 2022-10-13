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  4. Moskova'dan havalansa Paris'i vurabilir! Menzili tam 2 bin km! Dünya medyası Kim'in o fotoğrafını konuşuyor

Moskova'dan havalansa Paris'i vurabilir! Menzili tam 2 bin km! Dünya medyası Kim'in o fotoğrafını konuşuyor

13.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Putin'in nükleer silahlarını kullanıp kullanmayacağını konuşurken Asya'da da nabız yükseliyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un füze denemelerine devam ediyor. 'Savaşa hazırız' mesajı veren Kim'in füzeler gönderilirken gülümsemesi dünyada haber oldu.

Moskova'dan havalansa Paris'i vurabilir! Menzili tam 2 bin km! Dünya medyası Kim'in o fotoğrafını konuşuyor

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim uzun senelerdir devam ediyor. Özellikle Kim Jong'un yönetimi devralmasıyla birlikte bu gerilim ayyuka çıktı. Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidi Avrupa'yı tedirgin ederken Kim de füze tatbikatlarına tüm hızıyla devam ediyor.

FÜZELER HAVALANDI, KİM GÜLÜMSEDİ!

Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından aktarılan habere göre iki uzun menzilli stratejik seyir füzesi yaklaşık üç saat boyunca havada kaldı. 2 bin kilometre uzaktaki hedefleri vurabilecek kapasitedeki seyir füzeleri izlerken gülümseyen Kim'in fotoğrafı gündem oldu.

Devlet tarafından servis edilen fotoğrafta Kim'in füzenin gidişini gülümseyerek izlediği ve daha sonra alkışladığı görülüyor.

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DÜNYANIN EN GİZEMLİ LİDERİ

Kim, füze denemelerinin eleştirilmesi üzerinde daha önce bir açıklama yapmış ve bu testleri 'meşru müdafaa' olarak savunmuştu. Dışarıya kapalı bir ülke olan Kuzey Kore'de baskın bir rejim sürdüren Kim, dünyanın en gizemli liderleri arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore kim jong putin
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