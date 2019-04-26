Moskova'yı kuşbakışı izleme fırsatı sunan seyir terası

Moskova-City uluslarararası iş merkezinin alanında bulunan, yüksekliği 374 metre olan Federasyon Doğu Kulesi'nin 89. katında yer alan seyir terası, ziyaretçilerine 360 derece panoramik görüş imkanı sağlıyor. Açıldığı günden bu yana hem başkent sakinleri, hem de turistlerin uğrak yeri olan Panorama-360 seyir terasının görüntüleri...

Panorama-360 seyir terası, ziyaretçilerine Moskova'yı kuşbakışı izleme fırsatı sunuyor.

Hem Moskova sakinleri, hem de turistlerin yoğun ilgisini çeken Panorama-360 seyir terası, aynı zaman aşıkların buluşma noktası.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, camdan bir duvarla çevrelenmiş Panorama-360 seyir terası, Rusya Rekorlar Kitabı'na en yüksek seyir terası olarak dahil edildi.

Panorama-360 seyir terasından Moskova Devlet Üniversitesi binasının görüntüsü.

Dünya Gökdelen Federasyonu'nun üyesi olan seyir terasından görülen Moskova manzarası.

Yüksekliği 374 metre olan Federasyon Doğu Kulesi'nin 89. katında inşa edilen ve Avrupa'nın en yüksek seyir terası niteliği taşıyan Panorama-360 seyir terasından izlenen Moskova manzarası.



