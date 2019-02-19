Motosiklet sürücüsünden tehlikeli şovu hayrete düşürdü

Başakşehir'de cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü görenleri hayrete düşürdü.
Akan trafikte motosikletin üzerinde ayağa kalkarak ilerleyen sürücü “bu kadarına da pes artık” dedirtti.
Hem kendi canını hemde diğer sürücülerin canını tehlikeye atan şahıs görenleri şaşkına çevirdi. Motosiklet sürücüsünün trafikteki tehlikeli şovu ise başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
(İHA)
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