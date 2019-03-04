Motosikletle taşınan koyuna işkence kamerada

Siverek Hayvan pazarından aldığı koyunu motosikletin arka kısmına yükleyen kimliği belirsiz bir kişi, koyunun metrelerce yere sürten burnuna aldırış etmeden yoluna devam etti.
Çevredeki vatandaşların tepkisine yol açan hareket, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
HIZLA YOL ALAN MOTOSİKLETTEN BAŞI SARKMIŞ
Görüntülerde hızla yol alan motosikletten başının sarktığı görülen koyunun, ağız ve burun kısmı yere sürterek, yerden duman kalktığı görülüyor. Kısa süreli çekilen video sonrasında, yürekleri dağlayan koyunun yolculuğu nereye kadar sürdüğü bilinmiyor.
(İHA)
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