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Motosikletle taşınan koyuna işkence kamerada

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde motosikletin arka kısmına yüklenen koyunun, metrelerce burnunun yere sürtülmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siverek Hayvan pazarından aldığı koyunu motosikletin arka kısmına yükleyen kimliği belirsiz bir kişi, koyunun metrelerce yere sürten burnuna aldırış etmeden yoluna devam etti.

Çevredeki vatandaşların tepkisine yol açan hareket, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

HIZLA YOL ALAN MOTOSİKLETTEN BAŞI SARKMIŞ

Görüntülerde hızla yol alan motosikletten başının sarktığı görülen koyunun, ağız ve burun kısmı yere sürterek, yerden duman kalktığı görülüyor. Kısa süreli çekilen video sonrasında, yürekleri dağlayan koyunun yolculuğu nereye kadar sürdüğü bilinmiyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koyun Şanlıurfa

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