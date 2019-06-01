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Motosikletli maganda tek tekerlek üzerindeyken polise yakalandı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.06.2019 13:11 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletiyle tek tekerlek üzerinde giderek trafikte terör estiren maganda, Başakşehir’de tek teker üzerinde gidince polis ekiplerine yakalandı. Şaşkınlık yaşayan motosikletli gence 235 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle tek tekerlek üstünde giderek terör estiren maganda bu kez baltayı taşa vurdu. İstanbul'un çeşitli noktalarında motosiklet ile seyreden Faik F. T., trafikteki onlarca aracın arasından tek teker üzerinde gitmeye başladı. Metrelerce giden maganda, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı.

Motosikletli, şov uğruna akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmiyormuş gibi araçların arasından da tek tekerlek üzerinde geçti. Bir an olsun sürücüleri umursamayan maganda, o anları kimi zaman kask kimi zamanda arkadaşlarına kaydettirip sosyal medyada yayınladı.

TEK TEKER ÜZERİNDE POLİSE YAKALANDI

Motosikletli genç magandalığını sürdürdüğü süreçte geçtiğimiz günlerde Başakşehir’de akşam saatlerinde arkadaşıyla birlikte yola çıktı. Trafikte yapılmaması gereken hareketleri yapan genç ardından semtteki bir kavşaktan dönerek caddeye dönüş yaptı. O esnada yine tek tekerlek üzerinde gitmeye başlayan genç, bu kez baltayı taşa vurdu.

Cadde üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, gence fener ile işaret yaparak dur ikazında bulundu. Durdurulan motosikletli gence ekipleri tarafından “sinyalsiz şerit değiştirmek” suçundan 235 lira idari para cezası kesildi. Polise yakalandığı anı kaydeden genç şaşkınlık yaşadı. (İHA)

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tek teker maganda polis yakalanma

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