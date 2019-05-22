Mynet Trend

Motosikletli sürücü yürekleri ağza getirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 22.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan bir kişi görenleri hayrete düşürdü.

Olay İstanbul-Çanakkale karayolu üzeri Tekirdağ Ticaret Borsa'sı mevkiinde meydana geldi.

Yolda motosiklet üzerine akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan bir motosiklet sürücüsünün o anları başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaybedildi.

Yürekleri ağza getiren görüntülerde yatar vaziyette yolculuk yapan sürücü, kazaya davetiye çıkardı. Bir süre motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan motosikletli daha sonra gözden kayboldu.

(İHA)

PARTNER Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural Hızlı ve kalıcı kilo vermenize yardımcı olacak 10 altın kural
Sperm kalitesi en düşük ülke belli oldu!Sperm kalitesi en düşük ülke belli oldu!
Hayvanat bahçesinden çaldı, çöpe attı!Hayvanat bahçesinden çaldı, çöpe attı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ motosikletli sürücü

En Çok Okunan Trend Haberler

Facebook'tan tazminat talep edebilirsiniz!

Facebook'tan tazminat talep edebilirsiniz!

Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: Ücretsiz vereceğiz

Mansur Yavaş müjdeyi duyurdu: Ücretsiz vereceğiz

Telefonlarda yüzde 45 indirime gitti

Telefonlarda yüzde 45 indirime gitti

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

Şoke edici olay! Öyle bir şey yaptı ki ailesinin boşanmasına neden oldu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrikçi, çocuğu kurtarmak için canını hiçe saydı

Elektrikçi, çocuğu kurtarmak için canını hiçe saydı

Sperm kalitesi en düşük ülke belli oldu!

Sperm kalitesi en düşük ülke belli oldu!

Hayvanat bahçesinden lemur çaldı

Hayvanat bahçesinden çaldı, çöpe attı!

İnşaat iskelesinin çökme anı kamerada

İnşaat iskelesi böyle çöktü

İlginç Game of Thrones araştırması! Kim ne kadar konuştu?

İlginç Game of Thrones araştırması! Kim ne kadar konuştu?

Evsiz adamı defalarca tekmeleyen kişi kameralara yakalandı

Evsiz adamı defalarca tekmeleyen kişi kameralara yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.