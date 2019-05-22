Motosikletli sürücü yürekleri ağza getirdi

Olay İstanbul-Çanakkale karayolu üzeri Tekirdağ Ticaret Borsa'sı mevkiinde meydana geldi.

Yolda motosiklet üzerine akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan bir motosiklet sürücüsünün o anları başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaybedildi.

Yürekleri ağza getiren görüntülerde yatar vaziyette yolculuk yapan sürücü, kazaya davetiye çıkardı. Bir süre motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak yolculuk yapan motosikletli daha sonra gözden kayboldu.

(İHA)

