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Mourinho kararını verdi Kuntz'un prensi imzaya geliyor! Merih Demiral derken...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.11.2024 14:00
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Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme geliyor. Montella'dan önceki dönemde milli takımın teknik direktörü olan Stefan Kuntz'un birçok maçta ilk 11'de oynattığı Cenk Özkacar'ın adı sarı lacivertlilerle anılıyor...

Mourinho kararını verdi Kuntz'un prensi imzaya geliyor! Merih Demiral derken...

Ülkemizin köklü ekiplerinden Altay'da futbol hayatına başlayan ve TFF 1. Lig'deki performansıyla Lyon'un radarına giren Cenk Özkacar, henüz 24 yaşında! Lyon'da Leuven'e kiralanan daha sonra da bonservisiyle birlikte Valencia'ya transfer olan Cenk, Mourinho'nun radarına girdi.

MOURİNHO OLUMLU REFERANS VERDİ

Fenerbahçe'de yönetim hem stoper hem de sol bek oynayabilen bir ismi transfer etmek için uğraş veriyor. Milli oyuncu Cenk Özkacar'ın adı da bu aşamada gündeme geldi. Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, Cenk için olumlu referans verdi.

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KUNTZ DÖNEMİNDE BANKO OYNAMIŞTI

Sezon başında Valencia'dan Real Valladolid'e kiralanan Cenk, Kuntz döneminde milli takımın banko oyuncularından biriydi. Sol bek pozisyonunda sık sık forma giyen Cenk; Gattuso döneminde de Valencia'da 3'lü savunmanın solunda oynamıştı.

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1 NUMARALI HEDEF TALİSCA

Fenerbahçe'de devre arasında Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Cengiz Ünder ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı lacivertliler daha önce ülkemizde Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katarak takımdaki efektik futbolcu sayısını artırmak istiyor.

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José Mourinho Cenk Özkaçar Anderson Talisca Stefan Kuntz
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