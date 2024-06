Mourinho'ya 100 milyon euroluk rekor bir transfer bütçesi! Hagi iddiasını doğruladı: Favorileri arasında!

Ali Koç'un yeniden başkan seçilmesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasına çevrildi. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya imza attıran Ali Koç ve ekibi, yeni transferler için kolları sıvadı. Mourinho'nun talepleri doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak için harekete geçen yönetimin kesenin ağzını açtığı belirtildi.

Herkes Fenerbahçe'nin yeni sezondaki transfer bütçesini merak ederken Mourinho'nun yakın arkadaşı menajer Victor Becali'den 100 milyon euro iddiası geldi.

MOURİNHO'NUN ARKADAŞI KONUŞTU

Rumen basınına konuşan Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı menajer Victor Becali, Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

MOURINHO'YA REKOR TRANSFER BÜTÇESİ

Fenerbahçe'nin Mourinho'ya 100 milyon euroluk rekor bir transfer bütçesi de verdiği belirten Becali, "Fenerbahçe ona rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek. Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirebilir." ifadelerini kullandı.

HAGİ İDDİASI: FAVORİLER ARASINDA!

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye olası transferiyle ilgili konuşan Victor Becali, Rumen futbolcunun Mourinho'nun favorileri arasında yer aldığını belirterek, "Bizim için büyük mutluluk olurdu. Şu anda Ianis Hagi'nin Fenerbahçe'ye transferi konusunda somut bir bilgimiz yok. Jose Mourinho ile ilişkimizin ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şu anda hiçbir şey yok. Ama bu transferin gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Mourinho, Ianis Hagi'yi her zaman beğenmiştir. Onu her zaman kaliteli bir oyuncu olarak gördü. Ianis'in Fenerbahce'ye transfer olup olmayacağını şu anda teyit edemiyoruz ancak yakın gelecekte her şey olabilir." dedi.