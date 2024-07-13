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    4. Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! İntikamı çok acı oldu... Erkek arkadaşının Messi imzalı formasını hediye etti

    Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! İntikamı çok acı oldu... Erkek arkadaşının Messi imzalı formasını hediye etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 14:15
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    Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yaşayan Candela Fassino isimli bir kadın sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendikten sonra öfkeden deliye döndü. Arjantinli kadın sevgilisinden intikam almak için erkek arkadaşının gözü gibi baktığı Messi imzalı Arjantin formasını sosyal medyada yapacağı bir çekilişle hediye edeceğini açıkladı.

    Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi! İntikamı çok acı oldu... Erkek arkadaşının Messi imzalı formasını hediye etti

    Arjantinli bir kadın sevgilisi ve en yakın arkadaşının yasak aşkını öğrendiğinde öfkeden deliye döndü.

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    Erkek arkadaşının en yakın arkadaşına mesaj attığını gördüğünü ve ona konuşmaları hakkında soru sorduğunda, adamın davranışlarının onu şüphelendirdiğini söyleyen Fassino, "Sohbeti açtım ve konuşmanın bazı kısımlarının silindiğini fark ettim. Son birkaç mesaj hiçbir anlam ifade" diye açıkladı.

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    Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendikten sonra sinirlenen Fassino Instagram'dan yaptığı paylaşımında erkek arkadaşının en kıymetli eşyası olan Lionel Messi'nin imzaladığı bir Arjantin formasını hediye edeceğini açıkladı.

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    Sevgilisinden intikam almak için yaptığı paylaşımı 50 bin izlenmeye ulaşan Fassino, imzalı formanın sahibi henüz açıklamadı

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