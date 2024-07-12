Küçük bir kız ve kurye arasında yaşanan ilginç diyalog! Sosyal medyada gündem yarattı: "Nerede kaldın açlıktan öldüm ya"

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ailesinin yemek siparişi veren küçük bir kız evinin kapısının önünde kuryenin yemek teslimatı yapmasını bekledi. Kurye yemeği getirmeden önce apartmana doğru seslenen küçük kız, "Nerede kaldın açlıktan öldüm ya" diyerek sitemde bulundu. Elindeki kredi kartıyla yemeğin teslim edilmesini bekleyen küçük kızın hareketleri ve konuşma şekli kullanıcıların ilgisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı duruma tepki gösterirken diğer bir kısmı ise gönderiyi eğlenceli bulduklarını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Niye geç getirdin abisi? Çok sevimli" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiç sevimli değil doğru da değil" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuklarınıza kibar olmak yerine bunu öğretmeniz çok yanlış" ifadelerini kullandı.