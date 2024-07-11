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    4. Sosyal medyada tartışma yaratan sokak röportajı! Esnaf, garson bulmakta zorlandıklarını söyledi... “İşsizlik diye bir şey yok, tembellik diye bir şey var”

    Sosyal medyada tartışma yaratan sokak röportajı! Esnaf, garson bulmakta zorlandıklarını söyledi... “İşsizlik diye bir şey yok, tembellik diye bir şey var”

    11.07.2024 14:37
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 14:37
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajı viral olurken tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir işletme sahibi olduğunu dile getiren adam mikrofon uzatıldığında 30 bin TL maaş vermelerine rağmen garson bulmakta zorlandıklarını söyledi. Çalışabilecek personel bulmanın zorlaştığını dile getiren adam, “İşsizlik diye bir şey yok, tembellik diye bir şey var” ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir sokak röportajı kullanıcılar arasında popüler oldu. Yemek salonları olduğunu dile getiren bir kişi mikrofon uzatıldığında, "Yemek salonlarımız var çalışabilecek personel bulmak çok zorlaşmaya başladı. Tabii ki garson problemleri yaşıyoruz. Şu an bir tane garsonun maaşı yaklaşık 30 bin lira üstünde. İşsizlik diye bir şey yok tembellik diye bir şey var. Çalışmak isteyen herkese iş var. Organize sanayi bölgesinde mesela arkadaşlarım var fabrika sahibi olanlar onlar da işçi problemleri çektiğini söylüyorlar. Birçok fabrika da işçi arıyor" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sözlere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Günde 14 saat çalıştırıyorsan gelmez tabi" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "30 bin lirayı hâlâ büyük para sanıyor,kira 15 bin TL tek başına faturalar desen para bitti" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya
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