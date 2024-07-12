Denizde yüzdüğü sırada sürüklendi! 36 saat boyunca denizde ölüm kalım mücadelesi verdi... Kargo gemisi tarafından kurtarıldı

MYNET|DIŞ HABERLER 20'li yaşlarında Çinli bir kadın lastik bir halka üzerindeyken Pasifik Okyanusu'nda 50 mil sürüklendikten sonra bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Yerel sahil güvenlik görevlileri, pazartesi günü akşam 7.30 civarında Tokyo'nun yaklaşık 125 mil güneybatısındaki Shirahama Ohama plajında yüzerken kaybolmasının ardından bir arama operasyonu başlattı.

KARGO GEMİSİ KURTARDI

Japon sahil güvenliği tarafından yayınlanan görüntülerde, bir kargo gemisinin genç kadını fark ederek Kakuwa Maru No. 8 adlı yoldan geçen bir LPG tankerinden yardım istemesiyle birlikte başlatılan kurtarma operasyonu yer aldı. Yetkililer, mürettebatından ikisinin denize atlayıp kadını kurtardığını söyledi. Sahil güvenlik helikopteri tarafından karaya çıkarıldı.



