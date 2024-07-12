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    4. Havada garip anlar! Bir anda ayağa kalkıp uçağın içinde tuvaletini yapmaya başlayınca acil iniş talimatı geldi... "Uçuş yasağı listesine hoş geldin"

    Havada garip anlar! Bir anda ayağa kalkıp uçağın içinde tuvaletini yapmaya başlayınca acil iniş talimatı geldi... "Uçuş yasağı listesine hoş geldin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 15:22
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    American Airlines uçağında bir yolcu aniden ayağa kalkarak koridora tuvaletini yapmaya başladı. Çevresindekilere aldırış etmeden tuvaletini yapan yolcunun eylemine devam etmesi üzerine uçak acil iniş yaptı ve uçak personeli polise haber verdi.

    Havada garip anlar! Bir anda ayağa kalkıp uçağın içinde tuvaletini yapmaya başlayınca acil iniş talimatı geldi... "Uçuş yasağı listesine hoş geldin"

    MYNET|DIŞ HABERLER American Airlines uçağında bir yolcu tuvalete gitmek istediğini söyledi ve personel emniyet kemeri uyarı ışığı sönene kadar beklemesi gerektiğini dile getirdi. Uçuş görevlisinin tepkisine sinirlenen yolcu aniden ayağa kalktı ve koridora tuvaletini yaptı.

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    Uçuş görevlileri durumu polise bildirdiğinde ise uçuş acil iniş yaptı. Ardından ise polis uçağa yolcuyu tutuklamak için geldi. Görüntüler X'te (Twitter) "Uçuş yasağı listesine hoş geldin" notuyla paylaşıldı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten iğrenç. Daha kötü bir şey görmemiştim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten mide bulandırıcı" yorumunu yaptı.

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