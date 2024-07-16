Yunanistan tatilinin detaylarını paylaştı! "Yeme içme çok ucuz" dedi... Masadakileri tek tek böyle anlattı

Sosyal medyada Yunanistan'a tatile giden bir Türk'ün paylaşımı gündem oldu. "Neden herkes Yunanistan’a tatile geliyor merak ediyor musunuz?" sorusunun cevabının veren genç kadın özellikle yeme içmenin ucuz olduğunu dile getirerek sipariş ettiklerini tek tek gösterdi.

Yunanistan tatilinin avantajlarını anlatan kadın, "Deniz ve kara yolu ile ulaşım çok basit. Denizi bize göre daha temiz. Yeme içme çok ucuz. 3 kişi için gelen hesap 64.90 Euro. Tatlı ve meyve ikram" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sadece Yunanistan'a özgü değil bu fiyatlar Avrupa'da da böyle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bodrum'dan bu hafta gelmiş biri olarak söylüyorum fiyatlar hemen hemen aynı" yorumunda bulundu.



