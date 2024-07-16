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    4. Yunanistan tatilinin detaylarını paylaştı! "Yeme içme çok ucuz" dedi... Masadakileri tek tek böyle anlattı

    Yunanistan tatilinin detaylarını paylaştı! "Yeme içme çok ucuz" dedi... Masadakileri tek tek böyle anlattı

    16.07.2024 10:51
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 10:51
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    Sosyal medyada yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yunanistan'a tatile gidenlerin sayısında inanılmaz bir artış yaşandı. Son dönemde Türkiye'den Yunanistan'a tatile giden Türkler'in paylaşımları viral olmaya devam ediyor. Türk bir tatilci, "Neden herkes Yunanistan’a tatile geliyor merak ediyor musunuz?" sorusunun cevabını böyle verdi.

    Sosyal medyada Yunanistan'a tatile giden bir Türk'ün paylaşımı gündem oldu. "Neden herkes Yunanistan’a tatile geliyor merak ediyor musunuz?" sorusunun cevabının veren genç kadın özellikle yeme içmenin ucuz olduğunu dile getirerek sipariş ettiklerini tek tek gösterdi.

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    Yunanistan tatilinin avantajlarını anlatan kadın, "Deniz ve kara yolu ile ulaşım çok basit. Denizi bize göre daha temiz. Yeme içme çok ucuz. 3 kişi için gelen hesap 64.90 Euro. Tatlı ve meyve ikram" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sadece Yunanistan'a özgü değil bu fiyatlar Avrupa'da da böyle" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bodrum'dan bu hafta gelmiş biri olarak söylüyorum fiyatlar hemen hemen aynı" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Yunanistan tatil
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