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    4. Yürüyüş yaparken ayıyla karşılaştı! Erkek arkadaşının gözü önünde ayı tarafından parçalanarak öldürüldü

    Yürüyüş yaparken ayıyla karşılaştı! Erkek arkadaşının gözü önünde ayı tarafından parçalanarak öldürüldü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 11:05
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    19 yaşındaki Maria Diana isimli bir kadın Romanya'da yürüyüş sırasında sevgilisinin gözü önünde ayı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti. 19 yaşındaki genç kadın yardım istemek için telefon ettiği sırada ayı tarafından bacağı yakalandı ve 120 metrelik uçurumdan aşağıya sürüklendi.

    Yürüyüş yaparken ayıyla karşılaştı! Erkek arkadaşının gözü önünde ayı tarafından parçalanarak öldürüldü

    MYNET|DIŞ HABERLER Romanya'nın Bucegi dağlarında 19 yaşındaki Maria Diana ve erkek arkadaşı yürüyüş parkurunda bir ayıyla karşılaştı. Ayı Diana acil servisleri ararken bacağını yakaladı ve onu 120 metrelik bir uçurumdan aşağı sürükledi. Acil servisi yetkilisi Diana'nın telefon ettiği anları, "Çok korkmuştu. Sürekli çığlık atıyordu ve 'Ayı giderek yaklaşıyor' diye bağırıyordu" şeklinde anlattı.

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    Kurtarma ekipleri Bayan Diana'nın cesedini almaya gittiklerinde ayının cesedin etrafında döndüğünü gördüler. Ayı vurularak öldürüldü.

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    Olaydan yara almadan kurtulan Diana'nın erkek arkadaşı, Spumoasa şelalesine doğru tırmanırken ayının ortaya çıktığını söyledi. Stirile Pro TV'ye konuşan ismi açıklanmayan adam, "Beklenmedik bir şeydi. Ayıyı korkutmaya çalıştım ama talihsizlik oldu. Korkunç bir andı" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Romanya ayı ayı saldırısı
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