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    4. Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 1 yaşındaki kızın kafasından fetüs çıktı... "Parazit doğmamış ikiz"

    Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 1 yaşındaki kızın kafasından fetüs çıktı... "Parazit doğmamış ikiz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 10:11
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    Çin'de ismi açıklanmayan 1 yaşındaki kız çocuğunun kafasında parazit bir şekilde yaşayan doğmamış ikizinin fetüsünün büyüdüğünü fark etti. Olay konuşma gelişiminde gecikme yaşayan bir yaşındaki bir kız çocuğunun hastaneye getirilmesinin ardından ortaya çıktı ve nadir görülen vaka olarak tıp dünyasının ilgisini çekti.

    Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 1 yaşındaki kızın kafasından fetüs çıktı... "Parazit doğmamış ikiz"

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Şanghay kentinde bir yaşındaki bir kız çocuğu , 'motor becerilerinde ve konuşma gelişiminde gecikme' yaşadığı gerekçesiyle doktora getirildi. American Journal of Case Reports dergisinde yayımlanan makaleye göre, bebeğin 33. haftasında yapılan muayenede, doğumdan önce 'anormallikler' tespit edilmişti. Ancak incelemede sorunun tam olarak ne olduğu tespit edilemedi, çalışmada 'alan işgali nedeniyle MRI'ın daha fazla bilgi sağlayamadığı' belirtildi.

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    Bebek 1 yaşında geldiğinde ise konuşma becerilerindeki güçlük nedeniyle ailesi tarafından doktora götürüldü. Şanghay'da doktora götürüldükten sonra çekilen baş BT taraması nadir görülen bir bulguyu ortaya çıkardı. Tarama sonuçları küçük kızın beyin yarım küresinde büyük bir kitle olduğunu ortaya çıakrttı. Kitlenin '13-kam maksimum çapı' ölçüldü ve 'düzgün sınır'lı 'iç kemik yapısı' vardı.

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    BMJ Vaka Raporlarına göre , kızın kafasının içinde fetus in fetu (FIF) adı verilen bir fetüs tespit edildi. Parazitik ikiz olarak da bilinen bu durumda, bir ikizin gelişimi durur ancak ikizlerden biri gelişmeye devam ederken diğer ikiz ona bağlı kalır. Doktorlar küçük kızakraniotomi yapılmasına karar verdi. 1 yaşındaki ismi açıklanmayan küçük kız ameliyattan 12 gün sonra hayatını kaybetti.

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    Çin
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