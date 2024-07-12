92 yaşındaki kadın huzurevinden böyle kaçtı! Görenler inanamadı... "Aksiyon filmi sahnesi zannettim"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan bir paylaşım görenleri şok etti. 92 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın 24 saniye süren kaçış planında 2 metre yüksekliğindeki demir kapıya tırmanarak hızla uzaklaştı. Video

Alzheimer hastası olan yaşlı kadın fiziksel olarak sağlıklıydı ve saniyeler içinde huzurevinden kaçmayı başardı. Huzurevi yetkilileri yaşlı kadının çocukluğundan beri dağlarda meyve ve sebze yetiştirmeye alışkın olmasından dolayı fiziksel gücünü kaybetmediğini söyledi.

Huzurevinden kaçtığının tespit edilmesinden sonra büyük çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Yaşlı kadın yaklaşık 25 dakika sonra bulundu. Huzurevine geri getirilen kadının yeniden kaçmasını engellemek için ek personelle hizmet verildiği ifade edildi.

Sosyal medyada 1,25 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aksiyon filmi sahnesi zannettim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen özgürlüğüne koşmuş" yorumunu yaptı.



