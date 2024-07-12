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    4. 92 yaşındaki kadın huzurevinden böyle kaçtı! Görenler inanamadı... "Aksiyon filmi sahnesi zannettim"

    92 yaşındaki kadın huzurevinden böyle kaçtı! Görenler inanamadı... "Aksiyon filmi sahnesi zannettim"

    12.07.2024 14:42
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 14:42
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    Çin'in Shandong eyaletinin Yantai bölgesindeki bir huzurevinin güvenlik kameraları tuhaf bir kaçış operasyonunu saniye saniye kaydetti. İsmi açıklanmayan 92 yaşındaki bir huzurevi sakini kadın 2 metre yüksekliğindeki demir kapıya tırmanarak 24 saniyede huzurevinden kaçtı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Çin sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan bir paylaşım görenleri şok etti. 92 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın 24 saniye süren kaçış planında 2 metre yüksekliğindeki demir kapıya tırmanarak hızla uzaklaştı. Video

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    Alzheimer hastası olan yaşlı kadın fiziksel olarak sağlıklıydı ve saniyeler içinde huzurevinden kaçmayı başardı. Huzurevi yetkilileri yaşlı kadının çocukluğundan beri dağlarda meyve ve sebze yetiştirmeye alışkın olmasından dolayı fiziksel gücünü kaybetmediğini söyledi.

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    Huzurevinden kaçtığının tespit edilmesinden sonra büyük çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Yaşlı kadın yaklaşık 25 dakika sonra bulundu. Huzurevine geri getirilen kadının yeniden kaçmasını engellemek için ek personelle hizmet verildiği ifade edildi.

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    Sosyal medyada 1,25 milyondan fazla izlenmeye ulaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aksiyon filmi sahnesi zannettim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen özgürlüğüne koşmuş" yorumunu yaptı.

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    Express
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Çin huzurevi
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